Ancora un finale amaro per l'Urania Milano

Si batte con orgoglio Urania ma non riesce a ribaltare il pronostico contro Pistoia, 69-73. Gara equilibrata con i Wildcats che sono ancora in corsa nei minuti finali grazie ad una buona prestazione collettiva (sei uomini in doppia cifra per la truppa di coach Davide Villa). Nel finale più lucida ed esperta la Giorgio Tesi che sfrutta la verve di Utomi e Saccaggi e la solidità di Magro.

Milano-Pistoia, la gara

Pistoia subito avanti in avvio con Utomi in evidenza, reagisce Milano che trova i primi canestri con il blitz di Cipolla ed il botto di Montano, 5-5. La ruvida difesa dei toscani crea più di un problema ai Wildcats, si batte con grinta anche la truppa di coach Villa che risponde con la zampata ancora di Cipolla, 7-7. E’ sempre Utomi a dare la spinta agli ospiti, Thomas cerca fischi amici ma trova invece un fallo tecnico, sono Portannese ed ancora Cipolla a tenere Urania a contatto alla prima sirena, 15-17. Una giocata di capitan Piunti vale il pareggio, prova ad alzare il ritmo Milano ancora Piunti sigilla il sorpasso dopo un assist perfetto di Cipolla, 19-17. Ospiti che trovano nuova linfa da Del Chiaro, l’inerzia resta però sempre ai Wildcats che prendono due possessi di vantaggio con Nikolic ed il primo acuto di Thomas, 25-19. Coach Brienza rida spazio ad Utomi ed immediati arrivano i dividendi in casa biancorossa, suo l’appoggio del meno 3, 26-23. Ora è la Giorgio Tesi a ritrovare stop difensivi e fluidità nell’altra metà campo, protagonista Magro che propizia il sorpasso pistoiese siglato da Wheatle, 28-29. Cercano l’allungo Saccaggi e compagni prima dell’intervallo, ospiti e padroni di casa sprecano più di un libero, due guizzi di Thomas firmano il 34-33 alla pausa lunga. Magro ancora in evidenza alla ripresa delle ostilità, stoppate e tap-in per l’ex centro azzurro per l’ennesimo sorpasso del match, 36-39. Un antisportivo di Montano, terza penalità per l’ex Fortitudo Bologna, toscani capitalizzano ma Thomas replica per la parità a quota 41. Ancora tanto equilibrio con Milano che regge l’urto grazie a Paci che ingaccia un gran duello con Magro, Saccaggi converte un altro fischio controverso contro Thomas, 48-48. Con mestiere Pistoia sigilla l’area colorata e si affida a Saccaggi nell’altra metà campo, 51-54 alla penultima sirena dopo il buzzer beater di Cipolla. Battaglia vera anche in apertura della frazione decisiva, gli ospiti arrivano ancora a più 5 con Utomi velenoso anche dall’arco, 58-63. Ci mette orgoglio Milano aggrappandosi al talento di Montano e Thomas, 65-65. Di pura esperienza Pistoia ritrova le chiavi del match, Wheatle e Davis mettono i canestri che profumano di vittoria, 65-70. Finisce il carburante dei Wildcats, gli ultimi assalti di Montano e Thomas si spengono sul ferro, la penetrazione di Davis manda i titoli di coda, 67-72 (Urania Milano).

URANIA MILANO: Thomas 12, Paci e Montano 11

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Utomi 22, Saccaggi 14, Magro 10