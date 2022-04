Vittoria salvezza per l'Urania: vittoria contro la Stella Azzurra

In una sfida da cuore in gola, con 25 minuti di pura rincorsa, valgono ad Urania Milano la terza salvezza consecutiva in A2. Traguardo storico ottenuto dopo un primo tempo sofferto, con la Stella Azzurra al comando grazie a Marcius e Dambrauskas. Nella ripresa sono prima Nikolic e poi il tandem Montano-Portannese a guidare la rimonta. Le magie del Principe, le triple della guardia siciliana e due incursioni di Thiomas chiudono la sfida che vale il quarto campionato di A2 per Urania.

Urania Milano-Stella Azzurra, la gara

E’ Thomas a dare la spinta ad Urania in avvio, replica Roma con Nikolic e Marcius in evidenza, 5-5. Alza il ritmo la Stella Azzurra che trova le buone iniziative di Dambrauskas, ancora Marcius per la schiacciata del sorpasso, 7-8. Più reattiva a rimbalzo la squadra ospite che però non converte la superiorità in area colorata di Marcius, 9-9. Fatica a trovare la via del canestro Urania che subisce la verve di Maglietti, primo mini break dopo il comodo lay up dell’ex Raspino, 11-18. Buona reazione milanese sull’asse Cipolla-Montano, cinque punti filati in transizione del Principe per il vantaggio, 21-18. Non molla Roma guidata dall’esperienza del veterano D’Ercole, altro sorpasso con Marcius sempre dominante, 25-27. Tante penalità in casa Wildcats con Paci a quota 3, Stella Azzurra che dilata il margine agevolata dai pessimi rientri difensivi di Milano con il solo Pesenato che lotta con convinzione, 35-40. Copione immutato anche dopo la pausa lunga, sbaglia troppo Urania che continua a litigare con i ferri dell’Allianz Cloud, 37-44 dopo il canestro di Marcius. Una fiammata di Portannese accende i Wildcats, una bella azione corale vale il sorpasso, tripla dall’angolo di Bossi, 47-46. Una rabbiosa bomba di Nikolic da il massimo vantaggio ad Urania, mai doma la Stella Azzurra che si affida alla qualità di D’Ercole ed alle percussioni di Dambrauskas, meno 4 alla penultima sirena, 55-51. Sale la tensione con Milano che cerca la classe di Montano e Portannese, tripla della guardia siciliana per il massimo margine, 63-55. Ha ancora energia e lucidità Roma per rientrare, Raspino e D’Ercole tengono altissima la tensione del match. La zona di coach Villa toglie certezze all’attacco romano, un siluro di Portannese infiamma l’Allianz Cloud che sente profumo di salvezza, due giocate principesche di Montano chiudono il match, 70-59.

URANIA MILANO: Montano 17, Thomas 15, Nikolic 13

STELLA AZZURRA ROMA: D’Ercole 14, Marcius 13, Dambrauskas 12