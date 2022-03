Urania Milano torna a vincere: superata Trapani

Torna al successo Urania Milano che doma Trapani con Paci grande portagonista, 92-80 che ribalta anche il meno 9 dell’andata. Per il Tower dei Wildcats gara sontuosa con 27 punti e 12 rimbalzi, eccellente impatto anche per Montano (14 conditi da 6 rimbalzi e 4 assist) e Portannese, 16 con 8 rimbalzi e 5 assist per il super veterano che chiude il match nel finale. Non bastano ai siciliani le ottime prove di Massone (19 con 7 assist) e Romeo (15 alla sirena).

Urania-Trapani, la gara

Inizio equilibrato con Nikolic e Thomas che rispondono alle incursioni di Massone, 4-4. L’esterno granata continua a far male ben spalleggiato da Wiggs e Romeo con Milano che subisce la maggiore reattività degli ospiti, 10-17. Cerca il gioco interno Urania provando a sfruttare la differenza di centimetri in area colorata, Paci e Nikolic provano a tenere a contatto i Wildcats nonostante i cali di tensione difensiva, 16-24. E’ il Tower a realizzare le migliori giocate dei padroni di casa, la grinta di Cipolla ed un antisportivo a Mollura lasciano i Wildcats a meno 1 alla prima sirena dopo i liberi di Piunti, 27-28. Rabbioso inizio di secondo quarto dei padroni di casa che sfruttano i primi acuti di Montano, due botti del Principe e massimo vantaggio milanese, 40-32. C’è anche il margine in doppia cifra dopo il furto con scasso della coppia Montano-Portannese, 44-34. Vola sino a più 14 la truppa di coach Davide Villa prima del recupero trapanese propiziato da Wiggs, 48-38. Qualche errore di Thomas, compresi due dalla linea della carità, tengono a meno 10 Trapani alla pausa lunga, 56-46 dopo il tap-in di Paci sulla sirena di metà gara. Prova il rientro la 2B Control dopo l’intervallo, alza la pressione difensiva ed il ritmo la squadra siciliana, Milano spreca quattro volte il possesso del più 13 ma regge in difesa, ancora un monumentale Paci per il 67-52. Scappano a più 17 i Wildcats, Mollura si batte e cerca di far rientrare in partita i suoi, una tripla sulla sirena di Cipolla vale il più 20 alla penultima sirena, 74-54. Gara tutt’altro che terminata, Tomasini scuote gli ospiti che tornano in corsa, si fermano per oltre 4 minuti i padroni di casa, Bossi con una tripla rallenta ma non ferma la rimonta della 2B, 77-69. Lottano selvaggiamente Mollura e compagni ma è un siciliano DOC come Portannese a respingere gli assalti degli ospiti, 5 punti filati della guardia dei Wildcats che chiude i prima di subire una brutta botta al setto nasale, 89-75 (Urania Milano).

URANIA MILANO: Paci 27, Portannese 16, Montano 14

2B CONTROL TRAPANI: Massone 19, Romeo 15, Wiggs 13