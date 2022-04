L'Olimpia la vince nell'ultimo quarto: finisce 70-61

L’Olimpia Milano ripropone nel roster Shavon Shields e Troy Daniels, non ancora Sergio Rodriguez oltre a Malcolm Delaney e Kyle Hines, gioca un po’ a strappi ma quando deve alzare i toni in difesa nel secondo tempo lo fa con energia vincendo con sicurezza. Non è stata una serata facile perché dopo pochi minuti un dolore al piede sinistro ha costretto Ben Bentil a finire la serata in panchina e nel momento della fuga decisiva si è fermato anche Tommaso Baldasso (ginocchio destra, una distorsione da rivalutare). Cremona ha giocato con energia fino in fondo: ha rimontato pareggiando due volte e ha finito forte, riducendo il divario da meno 18 agli nove punti conclusivi, 70-61. Ha debuttato in Serie A il 2006 Samuele Miccoli.

Milano-Cremona, la gara

Dopo il primo canestro di Matteo Spagnolo, l’Olimpia risponde con un parziale di 10-0 e poi allunga sul 16-6 dopo tre minuti, con Melli che si impone a rimbalzo, due canestri di Hall dalla media e due di Ricci dal post basso. Il vantaggio tocca i 12 punti con una tripla da otto metri di Baldasso e due tiri liberi di Bentil, ma Cremona finisce meglio il quarto con cinque punti di fila di Juskevicius ricucendo a meno sette, 21-14. La Vanoli prolunga il suo buon momento all’inizio del secondo periodo, prima con un jumper di Gallo poi uno di Kohs. L’Olimpia riparte procurandosi tiri extra a rimbalzo. Cinque punti di fila di Shields servono a ripristinare i 10 di vantaggio. Hall completa un parziale di 7-0, ma Cremona arma il gioco interno di Maik Dime, che con sei punti consecutivi tiene i suoi a contatto. Juskevicius con un’altra tripla riporta la Vanoli a meno cinque alla fine del primo tempo, 35-30.

L’Olimpia parte contratta nel terzo periodo, incassa tre canestri nei primi quattro possessi, non segna e si ritrova la Vanoli a meno uno costringendo Coach Messina a spendere subito un time-out. Una prodezza dal mancino Gallo dall’angolo impatta la partita a quota 39. Qui Baldasso prima segna da fuori poi manda a canestro Alviti. Melli a rimbalzo schiaccia il 7-0 che rilancia Milano. L’Olimpia chiude il periodo con una schiacciata a rimbalzo di Tarczewski per il 53-45. Un gioco da tre di Grant permette all’Olimpia di allungare ancora a più 10. Questo è il momento in cui deve uscire dal campo Tommaso Baldasso, per un problema al ginocchio destro. Due liberi di Shields e poi un canestro di forza di Tarczewski certificano la fuga dell’Olimpia che nel quarto periodo alza notevolmente la pressione difensiva e va a chiudere 70-61 dopo aver toccato anche i 18 di vantaggio (olimpiamilano.com).