Olimpia Milano, rimonta e vittoria contro la Reyer

L’Olimpia Milano sempre con tante assenze, ma il rientro di Shavon Shields e Kyle Hines (viceversa è rimasto fuori Devon Hall) gioca una partita coriacea a Venezia, resta aggrappata alla Reyer e poi la salta in un quarto periodo da 24-11, coerente con una seconda metà del terzo periodo molto positiva per atteggiamento, serietà, difesa e anche qualche buon momento offensivo. 74-69 il finale, che spedisce l’Olimpia nei playoff su una nota promettente, rimontando da meno 12 e guidando anche id nove.

Reyer-Olimpia, la gara

Con Kell in regia viste le assenze di Rodriguez, Delaney e Hall, l’Olimpia parte discretamente, mette la testa avanti, poi soffre soprattutto di alcune palle perse, che Venezia sfrutta per generare punti facili in transizione e prendere il primo vantaggio consistente sul 16-10 dopo la seconda tripla di Michael Bramos. La risposta arriva con una tripla frontale di Baldasso, ma è 16-13 Reyer alla fine del primo periodo. Venezia schizza a più otto dopo una tripla di Vitali e due liberi di Morgan. L’Olimpia replica questa volta con un 9-0 avviato da due canestri ravvicinati di Hines poi due jumper di Baldasso e Grant. Sfruttando nove viaggi consecutivi in lunetta di cui otto a segno (11/14 a metà gara), la Reyer riprende il comando e tenta di allungare subito a più cinque. Questo è il momento in cui Milano smarrisce il controllo della partita e anche un po’ del ritmo. Una tripla di Mazzola la spinge a meno 10. L’Olimpia si affida a Baldasso (sette e quattro assist) e Shields, ma non rientra a meno di nove punti, 41-32.

Sull’asse Shields-Hines, Milano prova a rimanere aggrappata alla partita, anche se i tentativi di rimonta sono frustrati da due triple, Bramos e Vitali, un gioco da tre punti di Watt, poi un’altra tripla di Vitali che permette alla Reyer di restare saldamente al comando. Il vantaggio viene ridotto da 11 a sei punti dopo due jumper di Datome e uno di Baldasso. Dopo un canestro dalla media di Grant e un gioco da tre di Bentil, Milano rientra a meno tre. Ancora con i tiri liberi (24 nei primi tre quarti), la Reyer regge l’assalto dell’Olimpia, restando a più quattro, 58-54. La Reyer riparte con un’acrobazia di Tonut, subito cancellata da una tripla di Kell. A 8:18 dalla fine, l’Olimpia corona la rimonta con un gioco da tre punti trasformato da Tarczewski. Dopo altri due minuti, il quarto fallo fischiato in attacco a Tarczewski, il terzo sanzionato ad Hines ancora in attacco, cinque punti consecutivi firmati da Pippo Ricci spediscono l’Olimpia avanti nel punteggio. Milano chiude tutte le porte in difesa, trova canestri da Baldasso, Kell e poi Grant scappando anche più nove in modo improvviso. La Reyer riparte con una tripla di Bramos, poi un’entrata di Brooks e due tiri liberi di Theodore con i quali ritorna a meno quattro. L’Olimpia regge in difesa e con un quarto periodo promettente vince 74-69 (olimpiamilano.com).