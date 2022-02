L'Olimpia Milano espugna Trento e torna a vincere

Con sei giocatori assenti (Rodriguez, Delaney, Shields, Datome, Mitoglou e Hines), l’Olimpia Milano batte Trento 79-73 allungando nell’ultimo quarto ma dopo aver guidato praticamente tutta la gara. Career-high di 27 punti di Nicolò Melli, travolgente fin dall’inizio. Ma decisivo anche l’apporto di Tommaso Baldasso autore di 16 punti che ha ben sostenuto la prova di Devon Hall in regia. Nel finale due giocate difensive di Jerian Grant sono servite per allungare in modo definitivo.

Trento-Milano, la gara

L’Olimpia parte cavalcando il gioco interno di Bentil e Melli. In coppia firmano tutti i primi 12 punti della squadra. Il Capitano segna in tre possessi consecutivi e capovolge il punteggio. Sul 12-6, Coach Molin spende il primo time-out. L’Olimpia, che esegue bene in attacco, scappa sul più otto con una tripla di Baldasso. Ma Trento chiude forte il primo quarto: Cameron Reynolds segna due volte subendo fallo da Ricci e, anche se sbaglia i due liberi aggiuntivi, tiene la sua squadra incollata, sul 23-19. Un paio di disattenzioni difensive consentono a Trento due triple aperte consecutive, sfruttate bene prima da Bradford e poi da Williams. Dopo quattro minuti, il divario è ridotto da otto a un solo punto e Coach Messina usa il primo time-out. Al rientro, l’Olimpia fa 5-0 con un jumper di Daniels e la terza tripla del primo tempo di Baldasso. Ma Trento resta incollata alla partita, con le penetrazioni di Reynolds (10 nel primo tempo) e poi una tripla con cui Toto Forray impatta la gara a quota 40.

Dopo un botta e risposta, tre punti di Melli e tre di Alviti in sequenza scavano il più sei per Milano. Trento riparte con due tiri liberi di Forray, ma l’Olimpia con una tripla di Hall e un assist sempre di Hall per Melli allunga a più nove dopo sei minuti e mezzo di partita. Dal time-out però rientra con due triple consecutive di Reynolds, mentre l’Olimpia butta via due palloni e si ritrova l’avversaria a meno tre. L’ultima zampata la mette Baldasso con un lungo jumper da due punti, per il 59-54 Olimpia. Milano prova ancora l’allungo con cinque punti consecutivi di Baldasso, ma Trento risponde colpo su colpo cominciando con un gioco da tre punti completato da Forray. Dopo tre minuti e mezzo, Bradford pareggia con un tiro da tre. Un libero di Melli e una bomba di Grant ripristinano quattro punti per Milano. Poi dopo un possesso difensivo efficace, Hall colpisce con uno step-back da fuori. Flaccadori in entrata rimette in ritmo Trento, Bentil risponde con un jumper dalla media. Una schiacciata e poi un tiro libero seguito da un rimbalzo di Melli vale il 79-73 conclusivo.