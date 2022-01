Il Covid ferma Geas e Sanga: rinviate le partite con Faenza a Ponzano

Squadra in casa

Squadra in casa Sesto San Giovanni

La progressiva recreduscenza dei contagi da coronavirus covid-19 ferma il basket femminile milanese. E' di queste ore la notizia che le partite in programma tra sabato 8 e domenica 9 gennaio della Serie A1 e A2 di basket femminile, che vedono come protagoniste il Geas Sesto San Giovanni ed Il Ponte Sanga Milano, sono state rinviate a data da destinarsi.

Vediamo il dettaglio. La partita di Serie A1 tra Geas ed E-Work Faenza in programma al PalaBubani domenica 9, con palla a due alle ore 18.00, salta per il persistere di casi di coronavirus nel gruppo squadra delle faentine. Le romagnole sono al terzo rinvio in sette giorni dopo quelli delle gare con Lucca e Moncalieri.

La partita di Serie A2 tra Posaclima Ponzano e Sanga Milano viene rinviata a data da destinarsi per lo stesso motivo. Diverse giocatrici del gruppo squadra di Ponzano è risultato positivo anche se nel caso delle neroverdi si tratta dei primi casi riscontrati.

Stando all'attuale elaborazione del calendario tanto il Geas quanto il Sanga tornano sul parquet il 15 gennaio nei match contro il Famila Schio e Basket Team Crema. Ma vista la situazione generale è davvero difficile fare previsioni.