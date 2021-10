Serie A1, brutto stop per le Geas: Ragusa vince con 32 punti di scarto

Brutta sconfitta per la Allianz Geas di Sesto San Giovanni nel match dell'Opening Day della Serie A1 di Basket femminile. Al PalaEinaudi di Moncalieri finisce 75-43 per la Passalacqua Ragusa. La cronaca ed il tabellino

La prima delle tre partite in programma nell’ultima giornata dell'Opening Day della Techfind Serie A1 di basket femminile vede impegnate sul parquet del PalaEinaudi di Moncalieri la Passalacqua Ragusa e la Allianz Geas di Sesto San Giovanni.

La partita finisce con un nettissimo 75-43 per le siciliane che impartiscono alle lombarde una lezione di forza, tensione agonista e precisione al tiro che non dimenticheranno presto. Eppure la Geas, nelle prime due frazioni di gioco, tiene bene il campo limitando a +4 il passivo nel primo quarto e restando attaccata al match con un giocabile -7 al termine del primo tempo.

Al ritorno in campo dalla sosta, però, la maggiore sostanza della Passalacqua prende il sopravvento. La Geas tenta di restistere alla pressione ma Asia Taylor con 12 punti di fila crea un solco con Sesto San Giovanni di +21. Negli ultimi dieci minuti le lombarde provano in tutti i modi a riavvicinarsi ma Taylor, Ruzickova e Romeo stasera hanno davvero una marcia in più. Finisce 75-43.

Analizzando le prova delle singole da segnalare, per Ragusa, i 22 punti della Taylor la vera MVP del match e i 12 di Romeo e Ruzickova. Per la Geas si salva la Curdo che mette a referto 18 punti e 3 assist.



Il tabellino ufficiale di Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni 75-43 Parziali: 14-10, 30-23, 54-33, 75-43



Passalacqua Ragusa: Romeo 12, Consolini 7, Kaceric 4, Tagliamento 6, Chessari, Bucchieri, Ruzickova 12, Santucci 7, Taylor 22, Samantha 5. Allenatore: Giovanni Recupido

Tiri da 2: 22/41 - Tiri da 3: 8/18 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 40 6+34 (Ostarello 8) - Assist: 14 (Santucci 5) - Palle Recuperate: 8 (Ostarello 2) - Palle Perse: 16 (Kacerik 3)



Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto, Raca, Ramon, Arturi 3, Crudo 18, Merisio, Graves 9, Valli, Trucco 9, Ercoli, Gwathmey 4. Allenatore: Cinzia Zanotti.

Tiri da 2: 14/43 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 31 10+21 (Graves 8) - Assist: 9 (Crudo 3) - Palle Recuperate: 6 (Crudo 2) - Palle Perse: 19 (Dotto 5)