Serie A1 femminile, Gorini e Panzera guidano l’Allianz Geas alla vittoria su Moncalieri

Bella vittoria esterna per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni che si prende il successo sull'Akronos Libertas Moncalieri, 58-64 il finale.

Decisivo l'allungo delle rossonere a cavallo tra terzo e ultimo parziale, che porta l'Allianz Geas sul +13 (38-51): Moncalieri prova a rientrare nelle battute conclusive, ma la squadra di coach Zanotti gestisce grazie a un'ottima prova corale, con tutto il quintetto in doppia cifra.

Le top scorer sono Mitchell da una parte con 12, Gorini dall'altra con 18 punti.

Coach Zanotti a fine gara: “Non era una partita facile, di sicuro non possiamo lamentarci delle assenze, perché anche Moncalieri era in emergenza, ma siamo state brave a vincere di energia su un campo difficile, dove in tante hanno faticato e alcune hanno anche perso. Sicuramente l’alternarsi delle difese ci ha portato dividendi positivi, è una soluzione un po’ nuova per noi, ma ci lavoreremo per migliorare ancora”.

LA PARTITA – Parte meglio Moncalieri che apre con un 6 a 0 di break, il Geas risponde con Panzera, ma su un passaggio orizzontale intercettato da Mitchell arrivano due punti comodi al ferro della stessa americana che portano coach Zanotti a chiamare timeout. Dopo la sospensione è ancora Panzera a segnare per le rossonere, che subito dopo trovano la tripla di Holmes rientrando sul -1.

Gli strappi sono continui: Moncalieri risponde con una tripla di Landi e un buon gioco a due a coinvolgere Katshitshi. Gorini accorcia per l’Allianz, che tuttavia affretta qualche conclusione di troppo, chiudendo il primo quarto sotto 13 a 9.

Si riparte con Moncalieri che guida sino al 16 a 11, poi tripla di capitan Arturi e canestro di Gorini a portare sul 16 a 16 il Geas. Un paio di disattenzioni difensive aprono nuovamente la strada del vantaggio alla Akronos, in attacco le percentuali non si alzano e sul fallo in attacco fischiato a Trucco arriva un timeout chiamato da coach Spanu per mettere ordine in campo.

Cinzia Zanotti passa per un’azione a zona scompigliando i piani dello staff tecnico torinese, ma le squadre in campo faticano a trovare fluidità offensiva e il Geas, sotto di 6 lunghezze, si scuote grazie a Begic, che segna un difficilissimo canestro in post e pochi secondi dopo bissa per il -2 Allianz.

La difesa cresce di attenzione, Panzera si procura due tiri liberi in contropiede, mentre Holmes sulla zona 2-3 intercetta e va a segnare il canestro del primo sorpasso rossonero sul 24 a 25, costringendo coach Spanu ad un nuovo timeout. Difficilissima tripla di Salvini, nonostante una cattiva ricezione, a fissare il punteggio sul 27 a 25.

Panzera fa 0 su 2 ai liberi in chiusura di quarto e le squadre, sullo stesso punteggio, vanno negli spogliatoi. Gorini apre le danze del secondo tempo segnando in arresto e tiro, permettendo all’Allianz di impattare. La difesa a zona schierata da coach Zanotti resta un rebus irrisolvibile per le torinesi, ma nella metà campo offensive il Geas continua a sprecare con tiri aperti fuori misura, appoggi sbagliati e qualche palla persa di troppo.

Ci pensa Gorini a dare fiducia alle compagne, altri quattro punti e 27 a 31 Geas a metà terzo periodo. Trehub dà ossigeno alla Akronos, ma è ancora Gorini a segnare da oltre l’arco. Mitchell risponde con freddezza dall’angolo nel miglior momento dell’Allianz e con il semi-gancio mancino di Trehub è di nuovo equilibrio totale. Indovinate chi segna per le rossonere? Ancora Gorini (11 punti nel solo terzo periodo).

Giacomelli scalda il Pala Einaudi con la tripla del pareggio e la gara cresce in termini di spettacolarità. Holmes arriva al ferro e concretizza con un due su due dalla lunetta, a seguire super difesa dell’Allianz e nella successiva azione offensiva un’ottima circolazione porta Trucco a sbloccarsi: il suo tiro, tripla frontale, 36 a 41 Allianz con 21’’ al termine del terzo quarto, che si conclude con l’errore da vicino di Trehub.

La prima marcatura del quarto periodo è di Trucco, brava a segnare la tripla del +8 Allianz. L’inerzia spinge le rossonere, che toccano la doppia-cifra di vantaggio con lo step back di Panzera. Sul 36 a 46 arriva il timeout di coach Spanu.

La musica non cambia ed è ancora Panzera a segnare battendo anche il cronometro dei 24’’. Moncalieri allunga la difesa, ma la palla circola benissimo in casa Allianz e Trucco è diventata una sentenza: bomba dall’angolo e +13 Geas a 6’30’’ dalla fine. Moncalieri prova a rispondere con coraggio, ma il cronometro e la pazienza sono preziosi alleati del Geas, che gestisce il vantaggio e, con la giocata di energia di Trucco a strappare il rimbalzo difensivo, chiude i conti sul 64 a 58.

Il tabellino di Akronos Tech Moncalieri - Allianz Geas Sesto San Giovanni 58 - 64 (13-9, 27-25, 36-41, 58-64)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Trehub 4 (2/4 da 2), Cherubini NE, Landi Arianna* 6 (0/2, 2/5), Reggiani* 6 (3/6, 0/1), Sklepowicz 6 (2/2 da 3), Katshitshi* 9 (3/4, 0/1), Mitchell* 12 (3/16, 1/6), Salvini* 5 (1/2, 1/2), Nicora NE, Jakpa NE, Giacomelli 10 (2/3, 2/7) Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 35 10+25 (Katshitshi 9) - Assist: 12 (Landi 4) - Palle Recuperate: 6 (Mitchell 4) - Palle Perse: 12 (Reggiani 4) - Cinque Falli: Sklepowicz

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Begic* 10 (5/9, 0/2), Arturi 3 (1/1 da 3), Gorini* 18 (7/12, 1/3), Resemini NE, Bestagno, Tava, Trucco* 13 (0/1, 3/5), Panzera* 10 (4/6, 0/3), Ramon NE, Holmes* 10 (2/6, 1/3) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 39 10+29 (Begic 14) - Assist: 10 (Gorini 4) - Palle Recuperate: 9 (Holmes 3) - Palle Perse: 13 (Begic 5)

Arbitri: Yang Yao D., Pecorella P., Bertuccioli N.