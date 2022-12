Serie A1 femminile, l’Allianz Geas doma la rimonta della E-Work Faenza

La sfida a distanza per le posizioni a ridosso del terzetto di testa obbliga l'Allianz Geas Sesto San Giovanni a ripartire di slancio. Le rossonere, infatti, reduci da tre sconfitte negli ultimi tre match di Serie A1 avevano un estremo bisogno di tornare a strappare il referto rosa. E referto rosa è stato.

Contro la coriacea E-Work Faenza le rossonere hanno vinto al PalaNat per 64-60 al termine di 40 combattuti fino al suono della sirena. La squadra di casa parte fortissimo, 36-16 all'intervallo concedendo appena cinque punti alla formazione ospite nel secondo quarto.



Faenza si sveglia nella seconda metà del match con il trio formato da Davis, Hinriksdottir e Kunaiyi-Akpanah, che mette insieme 41 punti totali, ma arriva a contatto tardi e l'Allianz Geas, supportata dai 13 punti di Holmes, può festeggiare il ritorno alla vittoria.

“È molto difficile giocare contro squadre che hanno un’identità precisa come Faenza – le parole di coach Stefano Vanoncini al sito ufficiale del club a fine gara - Nel primo tempo abbiamo retto in difesa, poi la stanchezza è affiorata e abbiamo fatto un po’ di fatica in più. In attacco abbiamo avuto poco ritmo e abbiamo perso tanti palloni, anche se c’è da dire che questa era la prima settimana di allenamenti al completo. Per noi la difficoltà, fino ad oggi, è stata nel riprodurre l’intensità da partita in allenamento”.

La partita - Avvio difficile per l’Allianz che fatica a trovare ritmo e concede troppo a Faenza: le ospiti imbastiscono un break di 8 a 2, ma coach Vanoncini ferma la partita e dopo il timeout il Geas si rigenera. A fine primo quarto le rossonere sono avanti 12 a 11.

Nel secondo quarto Faenza scompare dal campo: 24 a 0 di parziale a cavallo tra primo e secondo periodo per il Geas, che con i canestri di Panzera e un’ottima difesa di squadra va negli spogliatoi avanti di 20, sul 36 a 16.

Nella ripresa Faenza recupera l’orgoglio, alza l’intensità di gioco in campo e rosicchia punti minuto dopo minuto. Il Geas perde troppi palloni e manca di fluidità in attacco, mentre Faenza vede le avversarie sempre più vicine. Nel finale, grazie al bonus, la E-Work segna tanti punti a gioco fermo, mentre nel momento più difficile Holmes e Begic trovano alcuni canestri pesanti che valgono oro.

Vince 64 a 60 l’Allianz Geas, che festeggia i due punti davanti al proprio pubblico.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza 64 - 60 (12-11, 36-16, 51-39, 64-60)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 7 (1/2, 1/2), Moore* 8 (4/8 da 2), Begic* 9 (2/7, 1/1), Arturi, Gorini* 11 (3/6, 1/4), Bestagno 2 (0/1, 0/2), Tava, Trucco 4 (2/4, 0/2), Panzera* 10 (0/2, 3/6), Ramon NE, Holmes* 13 (1/4, 3/7) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 50 14+36 (Begic 12) - Assist: 14 (Gorini 4) - Palle Recuperate: 10 (Dotto 3) - Palle Perse: 27 (Begic 5)

E-WORK FAENZA: Franceschelli 6 (3/3, 0/4), Kunaiyi-Akpanah* 13 (2/6, 0/2), Moroni* 4 (0/5, 1/3), Cupido 2 (0/3, 0/2), Policari 7 (0/1, 1/5), Georgieva NE, Hinriksdottir* 13 (2/5, 3/6), Baldi*, Niedzwiedzka, Egwoh, Davis* 15 (0/2, 3/4) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 7/28 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 22/30 - Rimbalzi: 35 9+26 (Kunaiyi-Akpanah 14) - Assist: 10 (Davis 3) - Palle Recuperate: 16 (Kunaiyi-Akpanah 4) - Palle Perse: 21 (Kunaiyi-Akpanah 4)

Arbitri: Ferretti F., Del Gaudio A., Servillo F.