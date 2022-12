Serie A1 Basket femminile, l'Allianz Geas corsara a San Giovanni Valdarno

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni supera, la Bruschi San Giovanni Valdarn,o per 62-71, in uno dei due anticipi della undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 di basket femminile.

Non una gara facile per le rossonere, nonostante l'ottima forma di Moore che risolve parecchi problemi col suo 21+11: dall'altra parte le toscane fanno gruppo attorno alla solita eccellente Garrick, che ne firma 27.

La partita - Moore da una parte e Tassinari dall’altra, aprono le marcature a referto. Holmes e Panzera firmano subito il primo break (4-10), ma Paulsson Glantz e Schwienbacher rispondo presenti firmando l’immediato meno uno. Garrick con cinque punti in fila impatta a quota 15, ma Begic e Panzera rilanciano le rossonere che chiudono avanti sul 15-19.

Nella seconda frazione Begic e Panzera firmano l’allungo ospite (15-23), ma Milani e Tassinari tengono in scia la Bruschi sul 19-23. Moore sale in cattedra con tre canestri in fila (21-29), ma Garrick, Koizar e Bove rispondono colpo su colpo per il 29-31. I due punti di Trucco archiviano i primi venti minuti sul 29-33.

La terza frazione riparte con ancora un incontenibile Moore a bersaglio per il 29-36. Garrick tiene a contatto le compagne (34-38), ma la formazione di Zanotti prova la nuova fuga con l’asse Panzera-Moore che scrive il 34-43 che costringe Matassini al timeout.

E’ una pausa che risveglia la squadra, che al rientro in campo trova nella solita Garrick e in Koizar le bocche da fuoco in grado di accendere l’attacco, con la tripla della numero cinque che vale il meno due sul 42-44.

Begic e Moore ridanno ossigeno al Geas, che dopo trenta minuti conduce 42-47. Nell’ultimo periodo di gioco Bestagno regala otto punti di margine, ma Milani e Koizar si mettono in evidenza nel momento più importante riscrivendo in un amen il meno tre, sul 49-52.

Botta e risposta tra Trucco e Bove, poi è il 2/2 di Schwienbache a esaltare ulteriormente la Bruschi per il 53-55. Il Geas ha però esperienza e punisce con due azioni notevoli: la prima sfruttando al meglio il maggior peso sotto canestro che porta a due rimbalzi offensivi e la tripla di Panzera, la seconda con il canestro di Gorini che vale il 53-60.

La solita immensa Garrick è l’ultima a mollare (56-60 prima, 62-67 poi), ma è ormai troppo tardi e il canestro di Holmes lancia i titoli di coda. Vince il Geas 62-71.

Il tabellino di Bruschi Galli San Giovanni Valdarno - Allianz Geas Sesto San Giovanni 62 - 71 (15-19, 29-33, 42-47, 62-71)

BRUSCHI GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 4 (1/2, 0/1), Koizar* 11 (4/8, 1/3), Tassinari* 5 (2/5, 0/3), Lazzaro, Paulsson* 3 (0/2, 1/3), Milani 5 (1/2, 1/2), Missanelli 2 (0/2, 0/2), Bove 5 (1/2, 1/2), Garrick* 27 (2/9, 7/13), Atanasovska NE Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 11/32 - Tiri da 3: 11/29 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 28 7+21 (Garrick 7) - Assist: 2 (Tassinari 1) - Palle Recuperate: 5 (Missanelli 2) - Palle Perse: 8 (Tassinari 3)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto, Moore* 21 (10/13 da 2), Begic* 11 (5/9, 0/1), Arturi, Gorini* 8 (3/3, 0/8), Bestagno 3 (1/2 da 3), Tava NE, Trucco 8 (1/3, 2/2), Panzera* 12 (2/7, 2/5), Holmes* 8 (1/3, 2/5) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 46 14+32 (Moore 11) - Assist: 10 (Begic 3) - Palle Recuperate: 4 (Panzera 2) - Palle Perse: 11 (Moore 3)

Arbitri: Gagliardi G., Culmone C., Mura E.