Allianz Geas, da -7 alla vittoria in meno di un minuto: battuta Ragusa 68-66

Un altro finale al cardiopalma consente all'Allianz Geas Sesto San Giovanni di superare la Passalacqua Ragusa dopo che Anigwe e compagne erano state avanti sul parquet delle rossonere per tutti i 40’ minuti arrivando ad avere anche un vantaggio di 18 lunghezze.

E invece le ragazze di Coach Zanotti trovamo un incredibile 9-0 finale quando sembrava che ormai non ci fosse più niente da fare. Finisce 68 a 66, un punteggio che consegna due punti pesanti al Geas.

“È una vittoria decisamente importante anche guardando alla classifica – le parole di coach Zanotti al sito ufficiale del club - Questo non mi fa dimenticare un inizio di partita eccessivamente remissivo: troppa poca pressione, sempre a guardare tirare. La zona ci aiutato, l’avevamo preparata ed era necessaria per limitare le loro lunghe dentro l’area. Non abbiamo segnato moltissimo, ma abbiamo trovato prestazioni importanti, tra cui quella di Tava, che aveva giocato poco ultimamente e ha segnato un canestro decisivo. Sono contenta per lei, ma soprattutto per la squadra e per la grande vittoria”.

La partita - Approccio negativo al match dell’Allianz, che nei primi minuti è remissiva in difesa e poco precisa al tiro. Ne consegue che Ragusa, scesa in campo con la giusta faccia, allunga a dismisura appoggiandosi con successo vicino a canestro ad Anigwe. Dopo un quarto è 12 a 29 per le ospiti.

Nel secondo periodo l’Allianz si gioca la carta della zona: Ragusa sembra avere in mano il match, ma gli ingranaggi rallentano e l’Allianz riesce a rimanere pericolosamente in scia alle biancoverdi. Il terzo quarto certifica le sensazioni di fine primo tempo: nuova verve per l’Allianz, che prende fiducia anche in attacco.

La zona proposta da coach Zanotti blocca l’offensiva delle siciliane che, però, sul finire del quarto sembrano riprendere il filo conduttore affidandosi a due triple consecutive firmate Hampton. L’ultima frazione è un susseguirsi di emozioni: Gorini e Holmes tengono vive le speranze del Geas che, dopo uno zero su due ai liberi di Tava, sembra condannata.

Proprio Tava, però, si fa perdonare segnando una tripla incredibile a pochi secondi dalla fine. Panzera recupera palla e fa lo stesso, per l’esplosione di gioia del pubblico. Ragusa è totalmente fuori giri e subisce da Holmes un canestro in contropiede dopo uno 0 su 2 dalla lunetta. Gorini dalla lunetta aggiusta il punteggio e il 68 a 66 finale fa partire la festa rossonera.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Passalacqua Ragusa 68 - 66 (12-29, 31-43, 47-55, 68-66)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. NE, Moore* 3 (1/5, 0/1), Begic* 9 (3/7, 0/1), Arturi, Gorini* 24 (4/11, 3/4), Bestagno 2 (1/2, 0/1), Tava 5 (1/1, 1/2), Trucco 2 (1/3, 0/4), Panzera* 5 (1/5, 1/6), Resemini NE, Holmes* 18 (3/9, 4/8) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 15/43 - Tiri da 3: 9/28 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 50 15+35 (Begic 15) - Assist: 15 (Begic 4) - Palle Recuperate: 8 (Panzera 3) - Palle Perse: 9 (Holmes 3) - Cinque Falli: Begic, Trucco

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 9 (1/3, 2/6), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Dotto F. 7 (0/1, 1/3), Hampton* 16 (2/3, 4/9), Vitola* 6 (3/5, 0/4), Attura* 6 (1/2, 1/2), Ostarello 4 (2/5, 0/1), Anigwe* 18 (6/13, 0/1) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 12/19 - Rimbalzi: 42 9+33 (Anigwe 14) - Assist: 15 (Romeo 5) - Palle Recuperate: 4 (Vitola 2) - Palle Perse: 13 (Hampton 3) Arbitri: Chersicla A., Almerigogna M., Cassina F.