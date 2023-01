Basket, Serie A1 femminile: l'Allianz Geas fa suo il derby lombardo

Squadra in casa

Ottima vittoria per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni nel derby lombardo contro la RMB Brixia Basket, 79-55 il risultato finale. Le rossonere si presentano al completo, ed il risultato si vede: la squadra di coach Zanotti gioca un'eccellente partita, in cui spiccano i 17 punti di Holmes mentre dalla panchina arrivano importanti contributi di Trucco e Panzera.

La RMB Brixia Brescia, di contro, si presenta al PalaNat con tre sole straniere in formazione e ben presto lascia il passo alle rossonere. Non bastano i 22 punti della solita Zanardi nella partita delle ospiti per evitare la sconfitta.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - RMB Brixia Basket 79 - 55 (19-14, 49-25, 66-47, 79-55)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C.* 8 (0/1, 2/3), Moore* 9 (4/6 da 2), Begic* 4 (2/5 da 2), Arturi 5 (1/2, 1/2), Gorini* 6 (0/2, 2/6), Resemini, Bestagno 5 (1/2, 1/1), Tava, Trucco 12 (3/4, 2/3), Panzera 13 (1/2, 2/7), Holmes* 17 (1/1, 5/10) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/25 - Tiri da 3: 15/33 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 48 11+37 (Trucco 12) - Assist: 24 (Moore 5) - Palle Recuperate: 9 (Holmes 3) - Palle Perse: 22 (Gorini 7) - Cinque Falli: Dotto C.

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 13 (2/5, 3/13), Tomasoni, Zanardi* 22 (5/10, 3/9), Molnar* 6 (2/4, 0/2), De Cristofaro*, Tempia, Pinardi* 11 (1/1, 3/4), Scarsi, Scalvini, Minelli, Rainis, Vente 3 (1/3 da 2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 11/27 - Tiri da 3: 9/38 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 31 9+22 (Molnar 6) - Assist: 8 (Zanardi 5) - Palle Recuperate: 11 (Rainis 3) - Palle Perse: 17 (Zanardi 5)

Arbitri: Rudellat M., Bonotto F., Picchi M.