Serie A1 Basket femminile, al PalaDozza c'è troppa Virtus: Allianz Geas ko

Nel meraviglioso PalaDozza di Bologna l’Allianz Geas Sesto San Giovanni non riesce a porre rimedio alla qualità e fisicità della padrone di casa, reggendo l’impatto per un tempo e cedendo nella ripresa a fronte di una differenza fisica notevole, complicata dall’assenza vicino a canestro dell’ex di giornata Begic. Finisce 92 a 58 per la Segafredo.

“Pensiamo alla prossima – le parole di coach Zanotti - Oggettivamente in questo momento la Virtus è su un altro pianeta, l’assenza di Begic sicuramente non ci ha aiutato, ma Ana dovrebbe rientrare in settimana, ho scelto di lasciarla a riposo in via precauzionale. È chiaro che loro hanno iniziato a far canestro fin da subito e per noi è stato difficile reggere per i 40’ questo tipo di fisicità, siamo andate in difficoltà e non siamo riuscite più ad esprimere il nostro gioco come vorremmo, ma archiviamo e pensiamo alla prossima”.

“Non siamo riuscite a fare il nostro gioco – commenta a fine gara Gorini -, la Virtus ci ha tolto ritmo e abbiamo sofferto la loro fisicità. Prendiamo questa sconfitta senza disunirci, riguarderemo la partita e analizzeremo gli aspetti su cui possiamo migliorare”.

La partita - Gorini segna i primi due dell’incontro, Dojkic e Rupert sbloccano le Vu Nere, mentre è nel segno della stessa Gorini l’avvio del Geas, con la playmaker in maglia numero sei capaci di segnare tutti e 7 i primi punti dell’Allianz. A 2’ dal primo mini intervallo il Geas è a contatto: il due su due dalla lunetta di Moore vale il -1 alle rossonere. La Virtus poco prima della fine del quarto alza i giri del motore e con due triple consecutive griffate Laska e Dojkic scappa sino al 26 a 17.

Nel secondo quarto Moore lancia la rimonta del Geas, che con Panzera arriva al -4. Zandalasini risponde con classe, segnando la tripla del +7 e dando sicurezze alle compagne, in particolare Andrè, che ne mette otto in fila e spacca in due la partita: all’intervallo lungo è +14 Virtus Bologna, sul 45 a 31.

Nella ripresa calano le percentuali al tiro dell’Allianz, che trova il primo canestro del secondo tempo dopo 4’ di gioco con Panzera, la Virtus mantiene alto il ritmo e allunga. C’è spazio anche per Arturi a pochi minuti dalla fine del terzo quarto, ed è subito canestro per la capitana del Geas, che trova così minuti fondamentali per il suo progressivo rientro nelle rotazioni.

Il quarto periodo ha poco da dire, con la Virtus che assesta sui trenta punti il proprio vantaggio andando a chiudere sul 92 a 58.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Allianz Geas Sesto San Giovanni 92-58. Parziali: 26-17; 45-31; 73-43

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 7, Pasa 5, Rupert 6, Barberis 6, Dojkic 17, Olbis 14, Zandalasini 14, Orsili, Parker 3, Laksa 20, Cinili All: Ticchi

Geas Sesto San Giovanni: Dotto 2, Moore 22, Begic, Arturi 3, Gorini 16, Holmes 3, Leto, Tava, Trucco 4, Panzera 8, Ramon All: Zanotti