Serie A1, l'Allianz Geas torna alla vittoria: battuta Lucca 80-55

Nella domenica del Campionato di Serie A1 di basket femminile succede davvero di tutto. Ma nel novero delle varie sorprese di giornata arriva anche una gradita conferma: la solidità dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni di Coach Zanotti.

Le rossonere, infatti, dopo la sconfitta patita la scorsa settimana contro la Virtus Bologna tornano a strappare il referto rosa e lo fanno con solidità e grinta.

Finisce con un chiaro 80-55 per l'Allianz Geas. Decisiva per la vittoria la prova corale delle ragazze di Sesto San Giovanni che distribuiscono tiri e responsabilità in egual misura mandando tutto il quintetto base in doppia cifra.

Particolarmente efficace la prova di Moore che chiude con 11 punti e 9 rimbalzi. Lucca, nonostante le belle prove di Miccoli e Morrison, entrambe 17 punti, fatica tantissimo ed incassa la settima sconfitta in stagione su otto incontri disputati

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 80 - 55 (10-12, 36-20, 64-33, 80-55)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 8 (0/4, 2/2), Moore* 11 (5/7 da 2), Begic* 12 (6/9, 0/2), Arturi 2 (1/2, 0/1), Gorini* 13 (3/4, 2/6), Holmes* 13 (2/3, 3/6), Resemini, Tava 2 (1/3, 0/1), Trucco 8 (2/3, 1/1), Panzera* 11 (2/3, 1/2) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 22/39 - Tiri da 3: 9/22 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 48 7+41 (Moore 9) - Assist: 20 (Dotto 4) - Palle Recuperate: 14 (Arturi 3) - Palle Perse: 17 (Dotto 4)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto 2 (1/2, 0/1), Treffers* 5 (2/8 da 2), Natali* 3 (0/2, 1/4), Tulonen 7 (2/5, 1/4), Parmesani* 4 (2/6 da 2), Miccoli* 17 (4/10, 3/6), Valentino, Gilli NE, Frustaci, Morrison* 17 (4/9, 2/8) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 34 8+26 (Miccoli 7) - Assist: 9 (Morrison 5) - Palle Recuperate: 10 (Morrison 5) - Palle Perse: 15 (Morrison 4) Arbitri: Pecorella P., Forni M., Tommasi E.