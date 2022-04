Serie A1 femminile, la Geas vince a Campobasso e si assicura il nono posto

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni si prende la vittoria, 58-59 il finale, sul campo de La Molisana Magnolia Campobasso. Brividi per le rossonere nel finale, Campobasso rientra da -10 nell'ultimo quarto con il canestro di Lawrence che firma addirittura il -1. Ma con l'ultima palla a disposizione pasticcio delle molisane che non riescono ad arrivare nemmeno al tiro, vince Geas che si gode 14 punti di Gwathmey e 10 della neo-arrivata (ed ex dell'incontro) Gorini

La partita - Nonostante un avvio di 3-0 all’insegna di Reshanda Gray (canestro più tiro libero supplementare), le padrone di casa devono fare i conti con un break ospite di 12-0. Lawrence prova a rianimare le campobassane, che, con Parks e Gray, ritorno ad un solo possesso. Il canestro di Parks costringe coach Zanotti a chiamarci time-out, ma al termine del quarto le ospiti hanno comunque cinque punti di margine (11-16).

Gray prova a riavvicinare le campobassane, ma Gorini (da ex ben a conoscenza dei ferri dell’Arena) amplia nuovamente il margine che Gwathmey porta in doppia cifra (13-23). Una tripla di Quiñonez riavvicina le magnolie a -7 (19-26), poi è Parks a salire in cattedra. Le magnolie sono a tre possessi di distacco (23-32), ma è ancora Quiñonez a suonare la carica. L’ecuadoriana fa salire i decibel nell’Arena con un gioco da tre punti che vale il 28-32, punteggio con cui si va all’intervallo lungo.

Il rientro dagli spogliatoi è all’insegna di un’assoluta tensione con la via del canestro particolarmente stretta per entrambe le contendenti. Gray riavvicina le magnolie sino al -2, ma una tripla di Trucco rischia di gelare gli entusiasmi, perché finisce per inserirsi in un parziale di 11-0 per le lombarde, che Amatori prova a spezzare. L’attacco dei #fioridacciaio però non riesce ad essere fluido con Gray che prova a svegliare le sue sotto di dieci dopo il canestro di Chagas (38-48) all’altezza del 30’.

Le magnolie passano a zona per cercare di spezzare il ritmo alle proprie avversarie e con Gray si riportano sino al -4 del 48-52. Gwathmey prova a riportare sotto le sue, ma c’è ancora Gray a fare la voce grossa sotto canestro. Quiñonez riporta le campobassane sino al -2, ma Gorini gela nuovamente il suo ex pubblico con cinque punti in successione (52-59). Quiñonez, Gray e Lawrence riportano le rossoblù al -1 del 58-59 con le campobassane che non riescono a prendere l’ultimo tiro lasciando il successo alle avversarie.

Il tabellino ufficiale di La Molisana Magnolia Campobasso - Allianz Geas Sesto San Giovanni 58 - 59 (11-16, 28-32, 38-48, 58-59)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Lawrence 4 (2/3 da 2), Togliani*, Trozzola NE, Trimboli NE, Quinonez Mina 12 (4/7, 1/2), Chagas* 2 (1/1, 0/2), Nicolodi* 2 (0/5, 0/3), Gray* 30 (13/20, 0/1), Amatori 2 (1/1 da 2), Parks* 6 (3/10, 0/3), Egwoh NE Allenatore: Sabatelli D.



Tiri da 2: 24/49 - Tiri da 3: 1/13 - Tiri Liberi: 7/15 - Rimbalzi: 44 10+34 (Chagas 9) - Assist: 20 (Parks 6) - Palle Recuperate: 6 (Lawrence 2) - Palle Perse: 13 (Lawrence 3)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 8 (1/5, 1/4), Raca* 9 (2/3, 0/2), Fietta 5 (1/1, 1/1), Beachi 10 (2/3, 2/5), Ronchi NE, Merisio NE, Panzera* 2 (0/2, 0/3), Trucco* 7 (2/3, 1/4), Ercoli 4 (1/5 da 2), Gwathmey* 14 (5/15, 0/3) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 39 7+32 (Raca 9) - Assist: 12 (Gwathmey 4) - Palle Recuperate: 5 (Dotto 1) - Palle Perse: 10 (Raca 3)



Arbitri: Bartolomeo A., Bramante A., Culmone C.