Allianz Geas, Coach Zanotti prolunga fino al 2024

Cinzia Zanotti prolunga l’accordo con l’Allianz Geas San Giovanni. L’allenatrice sarà la head coach della prima squadra rossonera per altri due anni. Lo annuncia l'Ufficio Stampa del club in una nota.

“Sono onorata e contenta di questi altri due anni di contratto con una società che è un po’ la mia casa - sottolinea Coach Zanotti - e che ogni anno cerca sempre di migliorare sia a livello societario che a livello di roster".

E ancora: "Il nostro obbiettivo è sicuramente quello di consolidarci negli anni: stiamo lavorando e costruendo per questo. Abbiamo anche il progetto di edificare un palazzetto, una vera e propria Casa Geas e in questo senso stiamo lavorando con il Comune per provare a realizzare questo sogno".

"Sarebbe per il Club una cosa importantissima - conclude Zanotti - Tengo a ringraziare innanzitutto il nostro mitico Presidente Carlo Vignati, sperando che la prossima stagione sia ricca di soddisfazioni. Lo meritiamo, dopo una passata stagione travagliata a causa dei numerosi infortuni”.

Al suo fianco, oltre alla confermatissima seconda assistente Martina Gargantini, arriva un nuovo preparatore atletico. Si tratta di Diego Rucco classe ’92 che, dopo essersi laureato nel 2017 in Scienze Motorie con una tesi riguardante il basket, è volato oltreoceano per affiancare diversi preparatori delle squadre di pallacanestro maschile e femminile e di altri sport presso la University of Northern Iowa.

Al suo ritorno in Italia, ha vissuto diverse esperienze in serie C gold maschile, fino all’esperienza dello scorso anno in serie B, con il basket Oleggio.