Serie A1 femminile, la Geas vince il derby con Broni: espugnato il PalaBrera 56-85

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni vince 56-85 sul parquet della Costruzioni Italia Broni, che continua la sua serie nera. Decisivi in casa Geas i 22 punti di Gwathmey che trova anche 14 rimbalzi dalla sua guardia portoricana; Broni in difficoltà trova 16 punti da Smith e 13 da Westerik dalla panchina.

La partita - Broni regge nel primo tempo, poi la zona di Geas fa la differenza, lasciando alle locali le briciole. Nonostante la pesante assenza di Graves, Geas parte decisamente forte dalla distanza, piazzando un 3/3 dall’arco in avvio (Dotto, Crudo e Gwathmey), la reazione di Broni si concretizza con penetrazioni sotto canestro ben costruite, ma un paio di errori della formazione di casa permettono alle rossonere ospiti di piazzare il primo mini allungo della serata (12-17).

Coach Castelli deve chiamare subito il secondo time out del primo quarto. Dalla sospensione la Costruzioni Italia esce con maggior convinzione, cercando di ricucire lo strappo, anche grazie ad una buona propensione a rimbalzo in attacco, fatto piuttosto inusuale in questa stagione, e una distribuzione equilibrata dei punti.

Geas continua a giocare molto su Gwathmey e in difesa cambia le marcature sui pick and roll, cercando di mandare in tilt l’attacco bronese, che purtroppo continua a sbagliare qualcosa di troppo fino alla tripla dall’angolo di Cecilia Albano, che manda la squadra di casa avanti per la prima volta (23-21).

Da quel momento cresce l’intensità del derby, con Broni che prova a rifarsi sotto, è reattiva a rimbalzo e mette ancora il naso davanti con 3 liberi di Galbiati (36-35), ma commette ancora qualche errore e permette all’Allianz di ricacciarla indietro, con una Gwathmey particolarmente ispirata.

Si va però al riposo sul 40 pari, con un bel canestro da sotto di Galbiati. In avvio di secondo tempo, Broni si crea tiri difficili nel traffico o forzati dalla distanza, mentre Sesto costruisce conclusioni pulite e Trucco punisce da 3 con i piedi a terra: 7-0 Geas in 3’. Da quel momento la squadra di coach Zanotti gioca in scioltezza, mentre Broni si blocca in attacco, solo 16 punti segnati nella ripresa.

Il tabellino ufficiale di Costruzioni Italia Broni - Allianz Geas Sesto San Giovanni 56 - 85 (18-21, 40-40, 44-60, 56-85)



COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno* 4 (2/4, 0/2), Albano 6 (0/2, 2/6), Repetto NE, Galbiati* 11 (4/15, 0/3), Mazza, Dedic* 4 (1/4, 0/1), Quintiero NE, Westerik 13 (5/8, 1/3), Smith* 16 (5/11, 0/1), Bona* 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 18/48 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 37 16+21 (Smith 11) - Assist: 9 (Bestagno 3) - Palle Recuperate: 4 (Smith 2) - Palle Perse: 13 (Galbiati 4)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 9 (1/3, 1/1), Raca* 13 (5/12, 1/5), Fietta 2 (1/2, 0/1), Crudo* 8 (1/4, 2/2), Merisio 5 (1/1, 1/2), Panzera 10 (3/5, 1/1), Valli, Trucco* 11 (2/4, 1/2), Ercoli 5 (2/3 da 2), Gwathmey* 22 (9/11, 1/4) Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 25/46 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 11/11 - Rimbalzi: 40 11+29 (Gwathmey 14) - Assist: 11 (Fietta 4) - Palle Recuperate: 7 (Raca 2) - Palle Perse: 11 (Gwathmey 3)