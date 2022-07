Geas, parla Coach Zanotti: "Giocheremo per mettere in difficoltà le big del campionato"

Scongiurati i playout, mancati i playoff, la pausa lontano dai campi per l’Allianz Geas Sesto San Giovanni inzia ad essere consistente. Una stasi che, tuttavia, non ha fermato l’apparato del Club rossonero, attivissimo tanto sul fronte della riorganizzazione societaria, quanto su quello del mercato.

In vista della nuova stagione sportiva Coach Cinzia Zanotti ha fatto il punto della situazione con un'intervista concessa al sito ufficiale Geas e realizzata dai nuovi partner per la Comunicazione del Club rossonero, l'ADR Comunicazione.

“L’arrivo di Francesco Vescovi in qualità di General Manager ci ha permesso di dare una nuova dimensione, più a 360 gradi, a Geas - le prime parole di Zanotti - Abbiamo avuto tanto tempo per pensare alla costruzione della nuova squadra, stiamo sistemando gli ultimi dettagli e giocheremo per provare a mettere in difficoltà le big del campionato".

E ancora: "Al di là del nuovo assetto – ci tiene a precisare l’allenatrice -, voglio anche sottolineare l’impegno della società nella gestione delle nostre giovani, alle quali abbiamo proposto un percorso di crescita differente”.

Il riferimento va a Federica Merisio e Sara Ronchi, rispettivamente approdate alla Use Scotti Empoli ed alla Women Apu Udine.

“La scelta – prosegue Zanotti – è stata fatta in ottica futura. Entrambe avrebbero avuto pochi minuti in Serie A1 e, vista la giovane età, un anno di Serie A2 è quello che serve per mettere in cascina minuti e responsabilità. Abbiamo piena fiducia nei Club in cui giocheranno, saranno costantemente monitorate dal nostro staff tecnico e ci auguriamo possano essere reinserite nelle nostre rotazioni già a partire dalla prossima stagione”.

La sostanza è che l'Allianz Geas Sesto San Giovanni non pensa solo alla stagione 2022-2023, ma programma il suo futuro e quello delle proprie ragazze. Una scelta saggia ed oculata.