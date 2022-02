Il Geas Sesto San Giovanni fatica per 30 minuti ma alla fine incassa i due punti

L’Akronos Libertas Moncalieri si presenta a Sesto San Giovanni dopo la partenza shock in settimana di Taina Paixao che per motivi personali è rientrata in Brasile per stare accanto alla propria famiglia. Il Geas di contro punta a dare continuità alla bella impresa di Sassari. Ne esce fuori una partita bella e combattuta che le rossonere vincono solo con un allungo decisivo nel quarto finale.

La partita - Per Moncalieri apre le danze Lea Miletic, prima in reverse su assist di Erica Reggiani e poi da sotto sugli sviluppi di un rimbalzo offensivo, mentre le padrone di casa (prive di Keyana Graves) vengono trascinate dal trio Raca-Crudo-Dotto che mettono a segno 21 dei 23 punti del primo parziale per Geas. Dopo la prima sirena Geas avanti 16 a 23.

Nel secondo quarto, dopo un paio di minuti di mani fredde da entrambe le parti, le lombarde riescono a sbloccarsi portandosi sul 29 a 19. Da lì in poi, però, il palcoscenico è quasi esclusivamente delle moncalieresi che con 5 punti in fila di Miletic e una difficilissima tripla allo scadere di Ilenia Cordola accorciano il divario.

Poco dopo, su assist di Sara Toffolo, si iscrive a referto anche Arianna Landi che dalla distanza punisce la difesa a zona delle padrone di casa. La rimonta gialloblù si compie sul finire del quarto, grazie a un’altra tripla (5 su 7 di squadra nei primi venti minuti) di Lydie Katshitshi e 4 punti in fila firmati Claire Giacomelli che valgono il +3 Moncalieri alla pausa centrale.

Dopo il positivo impatto di Katshitshi sul finire di primo tempo, coach Terzolo si gioca la carta n.13 anche al rientro dagli spogliatoi e viene presto ripagato da 4 punti consecutivi dal pitturato della giovane lunga. Geas non ci sta e con Dotto e Crudo trova il pareggio sul 41 pari.

La buona serata al tiro dalla lunga distanza delle gialloblù non sembra però volerne sapere di interrompersi troppo presto. Giacomelli e Miletic in rapida successione trovano infatti il fondo della retina, portando il punteggio sul 47 a 44 in favore di Moncalieri, ma Dotto e Raca dalla lunetta riportano subito in scia Geas che con una tripla della neo entrata Panzera trova il vantaggio sul 54 a 53.

Ci pensa Ruzickova con un altobasso in collaborazione con Cordola a riportare le Lunette in vantaggio. Da questo punto in poi però c’è solo più Geas, che in poco più di 12 minuti mette a segno ben 26 punti. Gli ultimi due minuti del quarto sono infatti targati Allianz che con Raca e soprattutto Gwathmey si porta sul +4 (61-57) alla penultima sirena.

Al rientro in campo l’inerzia della partita rimane saldamente dalla parte delle lombarde che dopo tre minuti trovano il +7 (67 a 60) con quattro punti in fila di Gwathmey (13 punti nel solo 4° periodo e 21 a fine partita) e un giro in lunetta perfetto di Panzera dopo un fallo antisportivo fischiato ai danni di Cordola.

Moncalieri accorcia a 5’ dalla fine con un sottomano di Landi in penetrazione, ma dall’altra parte Gwathmey è semplicemente inarrestabile, sia da sotto canestro che dalla media distanza.

In poco tempo Geas dilaga e a 3’ dalla fine trova la doppia cifra di vantaggio sul 74 a 62. A fine partita il tabellone dice 80 a 67 per l’Allianz.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto Giovanni-Akronos Libertas Moncalieri 80-67. Parziali: 23-16; 11-21; 27-20; 19-10

Allianz Geas Sesto Giovanni: Dotto* 16, Raca* 11, Crudo* 11, Trucco* 7, Gwathmey* 21, Fietta, Ramon, Merisio, Panzera 8, Ercoli 6. Allenatore Zanotti

Akronos Libertas Moncalieri: Cordola* 7, Landi Ar.* 5, Reggiani* 1, Ruzickova* 13, Miletic* 18, Toffolo 2, Berrad, Delbalzo 3, Landi Al., Katshitshi 7, Giacomelli 11, Cherubini. Allenatore Terzolo