Geas Sesto San Giovanni, arrivano le conferme di Caterina Dotto e Valeria Trucco

Prosegue la stagione delle conferme in casa Allianz Geas di Sesto San Giovanni. Dopo i rinnovi ufficializzati nei primi giorni di maggio di Gaia Gorini e Jazmon Gwathmey proseguono il proprio rapporto con il club rossonero anche Caterina Dotto e Valeria Trucco.

La playmaker veneta classe 1993, arrivata a Sesto San Giovanni a gennaio del 2021, potrà così disputare il terzo campionato in rossonero e mostrare ai tifosi le proprie doti di gestione dei ritmi e difensive sul parquet, dopo una regular season chiusa migliorando le cifre di quella precedente (giocata solo parzialmente): da 4.6 punti, 1.8 rimbalzi e 2.3 assist in 14 gare a 7.7 punti, 2.6 rimbalzi e 2.7 assist, con 1.3 rubate di media.

Caterina Dotto è un prodotto delle giovanili di San Martino di Lupari ed ha già accumulato molta esperienza nel massimo campionato, partendo dall’esordio con Faenza del 2012, passando dalle annate di Umbertide (2012-15), della Reyer Venezia (2015-18) e poi di nuovo a San Martino, prima di un infortunio che l’aveva fatta allontanare per un po’ di tempo dai campi.

Nel curriculum della Dotto figurano anche diverse chiamate in azzurro: un Europeo Under 20 nel 2013, un All-Star game con la nazionale A nel 2014, due gare di qualificazione agli Europei nel 2018 e infine la chiamata a Euro 2019.

Sulla stessa lunghezza d'onda la carriera dell’ala grande di 191 cm classe 1999, Valeria Trucco che ha convinto società e tifosi, dopo una stagione positiva in rossonero chiusa con diverse prove di solidità e numerose fiammate, al termine della quale ha totalizzato una media di 9.2 punti (46% da due, 38% dall’arco e 79% a gioco fermo), 6.2 rimbalzi e 1.7 assist, migliorando nettamente le cifre dell’anno precedente vissuto con la maglia di Ragusa (3.6 punti e 3.5 rimbalzi).



La lunga, con grandi doti fisiche, oltre che dalla mano educatissima sia dalla lunga che dalla media distanza, potrà continuare a crescere per un altro anno nel gruppo di coach Cinzia Zanotti, la quale l’aveva selezionata l’anno scorso.

Nonostante la giovane età, Valeria, nata a Torino, ha già accumulato molte esperienze, partendo da quelle nei club: gli anni della serie B, quelli dell’esordio e della conferma in A1 con Battipaglia, del ritorno in Piemonte sempre nella massima categoria (nel 2018-19 con Torino 9.6 punti, 6 rimbalzi e 1.8 punti), e quelli delle lotte di nuovo nella serie cadetta con la sua Moncalieri, prima dell’avventura siciliana con la forte Virtus Eirene Ragusa.

In più, Trucco può vantare già un curriculum azzurro di tutto rispetto, sia con le giovanili che con la Nazionale senior: vittoria all’Europeo Under 20 nel 2019, argento al Mondiale Under 17 giocato a Saragozza nel 2016 e bronzo all’Europeo Under 16 del 2015. Senza contare per l’appunto le varie chiamate nella prima selezione, a partire dal 2019, sia di 5 contro 5 che di 3 contro 3 (l’estate scorsa dopo la convocazione da parte di coach Andrea Capobianco).

A commentare il rinnovo arrivano le dichiarazioni rilasciate al sito del club delle dirette interessate. “Sono molto contenta di aver rinnovato con l’Allianz Geas - sottolinea Caterina Dotto - perché è una squadra in cui mi sono trovata davvero bene, sia dal punto di vista dello staff tecnico che da quello societario, per il modo di tutelare le giocatrici. Sono felice di rimanere qui: non potevo fare scelta migliore. Non vedo l’ora di iniziare perché questa stagione ha lasciato me, e credo anche il resto del team, con l’amaro in bocca: speriamo che il prossimo campionato sia migliore di quello trascorso”.

Sulle stessa lunghezza d'onda le parole della Trucco: “Sono molto felice di giocare anche la prossima stagione per l’Allianz Geas. La società è ambiziosa: la ringrazio per la fiducia datami. Purtroppo la stagione passata non è andata come ci si aspettava, lasciando un po’ di delusione ma anche tanta motivazione per fare meglio il prossimo campionato. Non vedo l’ora di ricominciare ad agosto con tanto entusiasmo!”.