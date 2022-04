Geas, la stagione si chiude con la vittoria sulla Dinamo Sassari

In un PalaNat caloroso e gremito si chiude la stagione dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni, che vince 82-51 contro una Banco di Sardegna Dinamo Sassari scesa sul parquet lombardo con pesanti defezioni.

La vittoria delle rossonere, la 13° su 26 gare, è il doveroso epilogo di una stagione complicata. Una stagione nata sotto la cattiva stella dell'infortunio di Giulia Arturi e proseguita, tra alti e bassi, ma sempre con grandissima grinta e determinazione fino al nono posto finale.

Nono posto finale che mette la Geas a metà strada tra griglia playoff e griglia playout e che, di fatto, ne determina la fine anticipata della stagione. Ora ci sarà tutto il tempo per analizzare il molto di buono fatto, in una condizione complicata, per ripartire di slancio nella prossima stagione.

La partita - Nella prima metà del primo quarto le due squadre si scambiano colpi alternatamente con buone iniziative di gruppo e individuali; al volgere della metà del tempino però le rossonere cambiano passo – di fronte a una Dinamo che invece risulta involuta in attacco e poco efficace in difesa – riuscendo a produrre un profondo parziale di 17-0 in 4’, macinato da Raca, Gwathmey e Dotto e Panzera, che vale il +17. Nella seconda frazione Sesto si adagia leggermente sulle proprie gambe, permettendo alle sarde di riavvicinarsi fino a -7 con un break di 14-4 in 4’10’’ (37-30). Dopo un jumper di Gorini e poco prima dell’intervallo lungo Orazzo dai 6,75 trova il -6 delle sue.

Nella ripresa, le rossonere ritrovano la determinazione del primo quarto tornando a +17 grazie a un break di 13-2 in 4’15’’. La Dinamo prova a riprendersi dal periodo di ritrovata difficoltà rispondendo con 5 punti consecutivi, ma poco dopo le sestesi Trucco, Raca, Ercoli e Dotto mettono insieme un altro 10-0 in 2’10’’ per il +22 della fine del tempino (62-40). A giochi ormai chiusi, per qualche minuto entrambe le squadre segnano a ritmo costante, prima di un altro monologo rossonero: il parziale di 14-2 in 3’20’’ fa arrivare le geassine a +33, ritoccato poco dopo sul massimo +34, prima del definitivo 82-51.

Quattro sestesi finiscono in doppia cifra di punti: Ivana Raca (22 punti, 5 rimbalzi e 2 assist), Jazmon Gwathmey (17 punti e 8 rimbalzi), Gaia Gorini (12 punti e 2 rimbalzi) e Valeria Trucco (10 punti, 9 rimbalzi e 3 assist).

Tra le sassaresi invece la top scorer è la greca Vintsilaiou (16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist), seguita da Orazzo (13 punti e 3 rimbalzi).

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Dinamo Sassari 82 - 51 (33-16, 39-33, 62-40, 82-51)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 6 (3/4, 0/1), Raca* 22 (6/8, 2/4), Fietta 2 (1/2, 0/3), Gorini 12 (6/9, 0/4), Ronchi, Merisio, Panzera* 9 (3/5, 1/2), Valli, Trucco* 10 (2/5, 2/3), Ercoli 4 (2/4 da 2), Gwathmey* 17 (6/11, 1/1) Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 29/49 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 6/7 - Rimbalzi: 33 7+26 (Trucco 9) - Assist: 21 (Gwathmey 8) - Palle Recuperate: 12 (Panzera 4) - Palle Perse: 8 (Raca 2)



DINAMO SASSARI: Sicali NE, Orazzo* 13 (1/2, 3/8), Dell'Olio 4 (2/2, 0/1), Moroni* 5 (1/3, 1/4), Arioli NE, Patanè* 5 (1/2, 1/1), Vintsilaiou* 16 (2/9, 2/4), Skoric* 8 (3/9 da 2), Shepard NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 10/27 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 30 2+28 (Moroni 6) - Assist: 12 (Moroni 6) - Palle Recuperate: 4 (Vintsilaiou 2) - Palle Perse: 22 (Orazzo 6)



Arbitri: Chersicla A., Grazia L., Bettini C.