Serie A1 femminile, Geas Sesto San Giovanni ingaggia Gaia Gorini

Gaia Gorini è una nuova giocatrice dell’Allianz Geas: la playmaker nata a Roma nel 1992 ha accolto con entusiasmo la possibilità di dare il suo contributo alla causa di Sesto dopo l’ennesima defezione in squadra arrivata con l’infortunio di Sara Crudo.

Quest’anno Gorini ha giocato la parte finale della stagione in Polonia con lo Sleza Wroklav disputando i playoff conclusisi la scorsa settimana, mentre inizialmente aveva giocato in Turchia con la maglia di Hatay. La scorsa stagione invece la play aveva militato per la Magnolia Campobasso (11.2 punti, 3.1 rimbalzi e 3 assist di media), e prima ancora aveva vestito i colori di Roma, Umbertide, Ragusa e Venezia. Nel suo passato anche diverse esperienze in nazionale, sia senior che giovanile, tra cui la vittoria dell’Europeo 2010 giocato in Slovacchia.

L’operazione che ha portato Gaia al Geas si è potuta concludere in pochi giorni grazie alla collaborazione della Lega e della FIP e al fattivo aiuto dell’agente della giocatrice Lorenzo Gallotti, cui vanno i ringraziamenti della società.