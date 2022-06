Geas Sesto San Giovanni, ingaggiata l'esterna Elena Bestagno

Elena Bestagno vestirà i colori dell’Allianz Geas per la prossima stagione. Lo comunica in una nota di stampa il club di Serie A1 di basket femminile di Sesto San Giovanni.

“Sono felice, grata e onorata di poter giocare per una società come l’Allianz Geas - dichiara al sito ufficiale del club l'atleta ligure - Spero di integrarmi al meglio e di poter dare il mio contributo a un organico già solido e competitivo”.

La nuova play-guardia delle rossonere è nata a Sanremo nel 1991,ed è reduce da una positiva stagione passata alla Costruzioni Italia Broni e conclusa con una media di 6.9 punti, 3.4 rimbalzi e 3.6 assist.

L’esterna, di 177 cm, andrà così a rafforzare il gruppo allenato da coach Cinzia Zanotti, che sta prendendo sempre più forma in queste settimane.

Elena Bestagno, ha mosso i primi passi sul parquet nelle giovanili di Bordighera e Ospedaletti, in carriera ha già accumulato molta esperienza con diverse squadre: nel suo passato ci sono annate passate nella gloriosa Pool Comense, dove Bestagno, dal 2005 al 2009, ha chiuso il ciclo delle giovanili ed esordito nella massima serie.

Successivamente nel Basket Parma, nella siciliana Priolo, poi nella propria regione nella squadra di Serie A2 genovese la Newsbasket A-Zena (9.7 punti di media, oltre a 4.6 rimbalzi e 3.4 assist), in seguito a San Martino di Lupari nuovamente nel massimo campionato italiano.

In seguito la Bestagno ha giocato in Belgio dove si laurea e gioca allo Spirou Monceau Charleroi (prima stagione in Belgium Division I da 9.2 punti di media) ed al Belfius Namur, disputando anche per due volte l’EuroCup. Al ritorno in Italia la playmaker passa a Vigarano, prima della stagione appena trascorsa con la società bronese.

La classe 1991 ha inoltre giocato anche con le giovanili azzurre, vincendo la Division B dell’Europeo Under 16 nel 2007 e disputando, nel 2010 e nel 2011, gli Europei delle categorie Under 18 e Under 20.

"L’Allianz Geas - conclude la nota di stampa - non vede l’ora di vedere Bestagno riprendere i lavori sul parquet per iniziare al meglio la prossima stagione".