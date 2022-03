Geas Sesto San Giovanni domina la prima parte, ma è Campobasso ad imporsi nel finale

Da -22 ad una vittoria che pesa in funzione Final Eight della Coppa Italia. La Molisana Magnolia Campobasso vince al PalaNat di Geas Sesto San Giovanni e chiude al sesto posto il girone d'andata del campionato di di Serie A1 di basket femminile.

La partita - L’avvio per le rossoblù è diesel con Crudo che firma un 4-0 in grado di spaccare la contesa perché costringe i fioridacciaio a dover rincorrere le proprie avversarie. Le campobassane vanno anche avanti con Gray (4-5), ma subiscono un break di 9-0 (13-5) che scompagina l’andamento del quarto. Parks trova in due circostanze il -5 ed anche il -3 sul 19-16, ma qui si impantana l’attacco rossoblù con un ulteriore 8-0 che chiude il parziale sul 27-16.

Le due triple di Togliani provano a tenere in scia le rossoblù in avvio di secondo periodo, anche se i problemi realizzativi delle rossoblù vanno ad esaltare le medie offensive delle lombarde trascinate da Dotto. Una tripla di Raca vale il +16 per le padrone di casa (38-22). Le sestesi finiscono per doppiare le magnolie dopo i liberi di Gwathney con la tripla di Chagas che cerca di dare nuova linfa ai #fioridacciaio sotto però di 17 (44-27) all’intervallo lungo.

Il rientro dall’intervallo lungo è da sinfonia per le campobassane, che mettono a segno un parziale di 9-0 (con due triple di Chagas) che riportano le rossoblù sino al -8 del 44-36. Ancora l’argentina delle magnolie con la sua quarta tripla del periodo impatta a 46 ed è poi Togliani a siglare il sorpasso (46-48). Ercoli, per le padrone di casa, impatta a 48, ma il periodo è da incorniciare per le molisane, capaci di mettere a segno ben ventuno punti in attacco nei dieci minuti e di concederne solo quattro in difesa grazie ad un’applicazione monstre.

Sesto San Giovanni prova a riportarsi avanti, ma il gioco da tre punti di Nicolodi (ex di giornata) regala alle rossoblù il +2 (52-54). Parks porta a due i possessi di margine (52-56). Sesto pareggia nuovamente. Poi è Trimboli con una tripla ad impattare a 59. Ed è ancora la playmaker giuliana a far saltare i tifosi molisani presenti in Lombardia (59-62).

I tiri liberi di Parks valgono il +5 del 59-64 e, sempre dalla lunetta, Trimboli avvicina al successo (59-66), sigillato sempre a cronometro fermo da Parks (61-68) e dal canestro di Chagas (62-70) sulla pressione difensiva delle sestesi a completamento di un break di 48-18 nell’arco di 21’53”.

La vittoria di Campobasso, come detto in precedenza, va a designare gli accoppiamenti ufficiali della prossima Final Eight di Coppa Italia di San Martino di Lupari. Eccoli:

Famila Wuber Schio vs Fila San Martino di Lupari

Passalacqua Ragusa vs Gesam Gas E Luce Lucca

Umana Reyer Venezia vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

Virtus Segafredo Bologna vs La Molisana Magnolia Campobasso

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni - La Molisana Magnolia Campobasso 62 - 70 (27-16, 44-27, 48-48, 62-70)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 8 (4/7, 0/2), Raca* 17 (4/8, 2/4), Fietta, Ramon NE, Crudo* 8 (3/5, 0/4), Merisio NE, Panzera, Valli NE, Trucco* 6 (3/6, 0/3), Ercoli 6 (3/6 da 2), Gwathmey* 17 (4/12, 1/2)

Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 44 12+32 (Crudo 10) - Assist: 13 (Dotto 5) - Palle Recuperate: 5 (Dotto 2) - Palle Perse: 12 (Ercoli 3)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Lawrence 2 (1/3 da 2), Togliani 8 (1/2, 2/3), Trozzola NE, Trimboli* 11 (1/2, 2/3), Quinonez Mina 2 (1/1, 0/3), Chagas* 17 (1/5, 5/8), Nicolodi* 3 (1/6, 0/1), Gray* 11 (4/8, 0/1), Amatori, Parks* 16 (3/9, 1/6), Vitali NE Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 39 7+32 (Nicolodi 8) - Assist: 11 (Trimboli 4) - Palle Recuperate: 3 (Gray 2) - Palle Perse: 13 (Nicolodi 3) - Cinque Falli: Nicolodi