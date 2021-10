Serie A1 femminile, il derby lombardo è della Geas: al PalaNat finisce 77-73

Finisce con la vittoria delle rossonere padrone di casa il derby lombardo di Serie A1 di Basket femminile tra la Allianz Geas Sesto San Giovanni ed il Limonta Costa Masnaga. Decisivo il quarto finale quando la ragazze di Coach Zanotti mostrano più freddezza e precisione al tiro e si aggiudicano l'intera posta.

La partita. E' subito bellissima con le due squadre sul parquet che battagliano punto a punto. Il primo parziale termina 23-23 decisive in questa fase dell'incontro Matilde Villa e Bashaara Keyana Graves. Il secondo quarto rispecchia l'andamento del primo con nessuna delle due squadra che riesce ad imporre all'altra il proprio ritmo di gioco. Il massimo distacco è di +3 per la Geas al minuto 6:02. La frazione termina sul 22-20 per un totale complessivo del primo tempo sul 45-43.



Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ospiti sembrano avere una marcia in più ma la reazione di Crudo e Graves attutisce i colpi di Jackson e Jablonowski. Il parziale termina 15-17 per Costa Masnaga e si va cosi al quarto decisivo sul 60-60.

Nell'ultima frazione, come detto, è decisiva la freddezza delle rossonere che a 4:35 dal terminie sul 68-66 piazzano uno break importante grazie ad un tiro da tre della Crudo e ad un gioco da due della Dotto. La Vaughn riporta sotto la sua squadra sul 76-73 a 1:14 dalla fine. Ma nel minuto finale la gestione di palla di Sesto San Giovanni è magistrale. Un tiro libero della Crudo a 0:09 dalla sirena fissa il punteggio sul 77-73.

Le migliori. Per Sesto San Giovanni la Graves che piazza a referto una sontuosa doppia doppia, 19 punti e 11 rimbalzi. Per Costa bene la Vaughn che referta 13 punti e 9 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Limonta Costa Masnaga 77-74. Parziali: 23-23, 22-20, 15-17, 17-13

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 11, Raca 15, Ramon ne; Crudo17; Merisio ne, Graves 19, Valli ne, Trucco 2, Ercoli ne, Gwathmey 13

Limonta Costa Masnaga: Villa E, Villa M. 15, Osazuwa, Caloro ne, Balossi, Jablonowski 14, Allievi 7, Vaughn 13, Jackson 15, Labanca m. ne