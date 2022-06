Geas Sesto San Giovanni, Vanoncini è il nuovo vice-allenatore della prima squadra

Per le stagioni 2022-23 e 2023-24 Stefano Vanoncini ricoprirà il ruolo di primo assistente di coach Cinzia Zanotti sulla panchina della prima squadra Allianz Geas Sesto San Giovanni. Lo comunica il club rossonero in una nota di stampa.

Nato a Bergamo nel 1964, Vanoncini ha iniziato la carriera di allenatore nel Treviglio, prima di vivere numerose esperienze, come head coach o come vice, sulle panchine di società maschili di serie A, A2, B1, B2 e C Gold, tra le quali Vigevano, Napoli, Jesi, Barcellona Pozzo di Gotto, in due periodi diversi con Montegranaro (con cui ha ottenuto la promozione nella massima serie), Reggio Calabria, Varese e, negli ultimi due anni, Pescara.

Oltre alle esperienze con i club, Vanoncini è anche stato nel coaching staff della nazionale maschile Under 16 al Campionato Europeo del 2007.

“È motivo di grande orgoglio per me essere stato chiamato a collaborare dall’Allianz Geas - dichiara il diretto interessato - una delle società che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana. Si tratta per me di una sfida stimolante e affascinante: sono molto emozionato all’idea di rimettermi in gioco in un settore per me completamente nuovo come quello femminile".

"Sono pronto a mettere a disposizione di coach Zanotti e di tutta la società - sottolinea Vanoncini - la mia dedizione e il mio impegno per cercare di far sì che il Geas continui la fantastica crescita che ha vissuto in questi anni per raggiungere risultati sempre più prestigiosi”.

"L’Allianz Geas Sesto San Giovanni - conclude la nota - dà a Stefano Vanoncini il benvenuto nello staff rossonero, con l’augurio di un buon inizio dei lavori per la prossima stagione"