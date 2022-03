Serie A1 femminile, In un PalaNat gremito la Geas combatte fino all’ultimo minuto: vince la Virtus Bologna 63-65

Partita intensa, intensissima, quella del PalaNat di Sesto San Giovanni tra la Geas e la Virtus Segafredo Bologna. Finisce 63-65, decisivo il canestro nel finale della croata Dojkic, che piazza i sei punti decisivi (and one e tripla) per la vittoria. Ed è sempre lei la MVP del match con 26 punti a referto a cui replica, parzialmente, Gwathmey che ne mette 21 ma che non valgono, però, i due punti in classifica.

La partita - Partono forti le rossonere che al termine del primo quarto sono avanti di +3, 18-15 il parziale. Nel secondo quarto Coach Lardo prova ad assestare meglio sul parquet le sua ragazze ma ottiene l'effetto opposto. Il Geas dilaga e piazza un parziale di 13-5 che mande le formazioni nello spogliatoio sul 31-20.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Segafredo si scuote ed impatta il match. E' tutto frutto di un parziale di 18-29. Al minuto 30 il tabellone del PalaNat recita Geas-Virtus 49-49.

Nel quarto finale è battaglia vera combattuta punto a punto fino a 63-62 con cui si entra nel minuto finale. A questo punto sale in cattedra Ivana Dojkic che a 15' dal termine piazza la tripla del sorpasso.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 63 - 65 (18-15, 31-20, 49-49, 63-65)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto NE, Raca* 13 (5/8, 0/4), Fietta 2 (1/2, 0/1), Ramon NE, Ronchi NE, Merisio, Panzera* 11 (1/2, 2/7), Valli NE, Trucco* 14 (1/3, 4/6), Ercoli* 2 (1/2 da 2), Gwathmey* 21 (8/14, 1/4) Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 17/32 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 35 6+29 (Raca 8) - Assist: 13 (Panzera 5) - Palle Recuperate: 9 (Panzera 5) - Palle Perse: 17 (Raca 5)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa* 2 (1/1, 0/1), Tassinari, Ciavarella 6 (2/3 da 3), Barberis 2 (0/2, 0/2), Laterza NE, Dojkic* 26 (3/9, 5/10), Battisodo, Turner* 10 (4/6 da 2), Zandalasini* 8 (1/4, 2/7), Cinili* 11 (1/1, 2/8) Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 10/25 - Tiri da 3: 11/34 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 35 10+25 (Turner 8) - Assist: 12 (Zandalasini 6) - Palle Recuperate: 13 (Dojkic 4) - Palle Perse: 15 (Ciavarella 3)



Arbitri: Caforio A., Frosolini I., Di Martino V.