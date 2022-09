Geas Sesto San Giovanni, Zanotti: "Alzare l’asticella in vista degli appuntamenti ufficiali"

Prosegue nel migliore dei modi la preparazione dell’Allianz GEAS Sesto San Giovanni di coach Cinzia Zanotti. Lo riferisce, in una nota comparsa sul proprio sito ufficiale, il club rossonero.

La formazione militante nel campionato LBF Serie A1 femminile, si trova in ritiro a Pinzolo da domenica 11 settembre, e ci resterà fino a mercoledì 14.

Le ragazze stanno alloggiando all’Olympic Royal Hotel di Giustino (TN) "e il Club - sottolinea la nota - ci tiene a ringraziare Emanuele Masè e tutta la famiglia per la splendida accoglienza riservata".

Per quanto riguarda gli allenamenti, invece, le ragazze stanno lavorando presso il Palazzetto di Carisolo: splendida struttura utilizzata in agosto anche dalla nazionale di Pozzecco.

"Qui - si legge sempre nella nota - il grazie va alla ProLoco di Carisolo per l’assistenza".

“Abbiamo iniziato ieri qui a Pinzolo – le parole di coach Cinzia Zanotti -, stiamo lavorando bene e questo momento ci deve servire non solo per continuare a migliorarci in campo, ma anche per proseguire la conoscenza reciproca. Il ritiro è una bella occasione per fare gruppo e alzare ulteriormente l’asticella in vista degli appuntamenti ufficiali. Ringrazio la società per l’opportunità che ci ha concesso”.