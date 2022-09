L’Allianz GEAS Sesto San Giovanni vince il Trofeo Città di Desio

Buon test e sonoro successo contro il Sanga Milano per l’Allianz GEAS Sesto San Giovanni, che si aggiudica così il Trofeo Città di Desio. Il match finisce con un netto 95 a 46 frutto della differenza di categoria ma anche di un livello di preparazione importante raggiunto dalla ragazze di Coach Zanotti.

La partita - Pronti via e GEAS conduce 7-0 grazie ad ottime soluzioni sia dentro l’area, sia oltre l’arco dei tre punti. Lo staff tecnico di Sanga chiama timeout, ma al rientro delle squadre in campo la musica non cambia: Geas allunga sino al +9 e, dopo la timida reazione delle avversarie, arriva la tripla di Dotto a portare le rossonere avanti in doppia-cifra.

Piccolo rientro di Sanga e primo quarto comunque in controllo per GEAS, con tutte le ragazze entrate sul terreno di gioco. In avvio di secondo periodo si segna poco, ma a 6’35’’ dalla pausa lunga le ragazze di coach Zanotti alzano l’asticella: in attacco la palla si muove con fluidità, in difesa cresce la presenza fisica delle rossonere e le tante occasioni in transizione portano l’Allianz ad allungare sino al 39 a 24 dell’intervallo.

Nella terza frazione non cambia il copione della contesa: GEAS sigla un break di 10 a 4 in due minuti e mezzo, il timeout delle arancio-nere non ferma la carestia offensiva di Sanga e GEAS, mantenendo la concentrazione, vola sino al 72 a 37.

Nel finale si abbassa il ritmo, calano leggermente le percentuali al tiro e Sanga accorcia nel punteggio. Vince comunque una convincente Allianz 95 a 46. Al di là del risultato, un altro buon tassello inserito all’interno del percorso di preparazione al campionato di Serie A1 femminile.

"Con l’opportunità - si legge sul sito ufficiale delle rossonere - di sfruttare al meglio queste ultime settimane per migliorare l’amalgama ed entrare pienamente in ritmo dopo la faticosa preparazione affrontata in queste settimane".

IL TABELLINO DI ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI – SANGA MILANO 95-46 (22-16; 39-24; 72-37)

GEAS: Dotto 19, Moore 15, Begic 10, Bestagno 6, Tava 11, Trucco 17, Panzera 10, Resemini 4, Leto, Ramon 3. All Zanotti

SANGA: Toffali 9, Novelli 3, Guarnieri, Beretta 5, Penz 6, Van Der Keijel 11, Bonomi 6, Rapetti NE, Hatch 1, Madonna 5. All Pinotti