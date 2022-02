Serie A1 femminile, il Geas Sesto San Giovanni vince a Sassari e si qualifica per la Coppa Italia

Una vittoria pesantissima. Una vittoria che ci voleva. L’Allianz Geas Sesto San Giovanni domina sul parquet del Palaserradimigni di Sassari e conquista i due punti che valgono la Final Eight della Coppa Italia. Le rossonere riescono a mettere in campo la giusta energia, che, di fronte ad una difesa per lunghi tratti disattenta, basta per prendere il largo. Finisce 73-85 al termine di 40 minuti giocati con forza ed intensità.

“Questa sera ho visto grande energia nell’affrontare la partita - commente a fine gara Coach Zanotti - sono state coinvolte tutte le ragazze e tutte hanno dimostrato determinazione. È stata una bella reazione, proprio nel momento di difficoltà. Spero che tutte possano acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità”.

La partita - . Sassari, con una Shepard in più, ed ovviamente con un'Arioli in meno, è nettamente sotto già a metà gara, sul 27-50. Il Geas Sesto San Giovanni tira il 60% nei primi 20' e, trascinato da Raca, 20 punti per lei e la Graves 25, oltre che da una buona prova di Crudo 15 a tabellino, controlla il match.

La Dinamo Sassari ricuce, parzialmente, solo a gara già andata via, con le solite Lucas, 25, e Shepard in doppia doppia, 23 punti e 17 rimbalzi, a minacciare la difesa avversaria. La squadra di coach Restivo però non riesce ad andare oltre il -12 finale. Festeggia il Geas San Sesto San Giovanni, che stacca il biglietto per San Martino di Lupari.

Il tabellino ufficiale di Dinamo Sassari-Allianz Geas Sesto San Giovanni 73 - 85. Progressione Parziali: 16-26, 27-50, 47-70, 73-85

Dinamo Sassari: Orazzo* 5 (1/2, 1/2), Dell'Olio 2 (1/2, 0/1), Moroni* 10 (4/4, 0/1), Arioli NE, Patanè NE, Mitreva NE, Kaleva NE, Skoric* 8 (2/3, 1/1), Shepard* 23 (9/24, 0/1), Lucas* 25 (4/10, 3/13), Pertile

Allenatore: Restivo A.



Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 16/18 - Rimbalzi: 39 12+27 (Shepard 17) - Assist: 16 (Moroni 6) - Palle Recuperate: 10 (Orazzo 2) - Palle Perse: 19 (Orazzo 5)



Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto* 5 (1/5, 1/3), Raca* 20 (6/11, 1/4), Fietta 2 (1/1, 0/2), Crudo* 15 (5/9, 1/1), Merisio, Panzera 10 (2/6, 2/4), Valli NE, Trucco* 8 (4/5, 0/3), Ercoli, Gwathmey* 25 (9/17, 1/1)

Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 28/58 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 43 17+26 (Trucco 9) - Assist: 26 (Dotto 6) - Palle Recuperate: 11 (Dotto 3) - Palle Perse: 15 (Dotto 4) - Cinque Falli: Crudo