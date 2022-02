Serie A1 femminile, finale pazzesco a San Martino, il Fila batte il Geas all'overtime: finisce 69-61

Un epilogo incredibile, all'overtime, a coronamento di uno scontro diretto sempre combattuto e ricco di emozioni. A portarsi a casa la vittoria è stato il Fila San Martino di Lupari, che ha guidato nel punteggio per 33 minuti su 45, ma che nel finale ha rischiato di vedersela strappare quando Gwathmey ha trascinato tutti al supplementare.

Alla fine le ragazze di Coach Serventi sono riuscite a buttare il cuore oltre l'ostacolo, non solo: il 69-61 finale permette alle lupe giallonere di ribaltare anche il -5 dell'andata.

La partita

La prima sorpresa arriva quando ancora non è stata alzata la palla a due, con le ospiti costrette a fare a meno di Dotto. Poi, dopo l'omaggio del PalaLupe a Elena Fietta (alla prima da ex a San Martino), la sfida si conferma tirata e giocata tutta sul filo dell'equilibrio, come da previsioni. È il Fila che prova a fare corsa di testa, ma sempre con vantaggi minimi: al 5' la bomba di Milazzo vale il 9-6, ma le risponde Crudo con un canestro e fallo. Poi è Kelley a trovare il +4 (15-11), dopo il provvisorio pareggio di Trucco. Alla prima pausa il vantaggio è in ogni caso di un solo possesso: 15-13.

Entrando nel secondo quarto le lombarde trovano anche il loro primo vantaggio dell'incontro con Gwathmey (17-19), proprio nel momento in cui l'attacco giallonero attraversa una fase di difficoltà, restando a secco dal campo per quasi 6'. In difesa comunque San Martino regge, e quando Pastrello interrompe la siccità si apre un break di 10-0 che, coi canestri di Milazzo e Kelley restituisce fiducia alle padrone di casa: si va all'intervallo lungo sul 27-21.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga L'inerzia pare tutta dalla parte delle Lupe, che col piazzato di Filippi in apertura di secondo tempo salgono a +8, massimo vantaggio di serata. Dall'altra parte invece è Raca a sbloccare l'Allianz, e a rimettere tutto in discussione. Sono due punti rigeneranti infatti per le ospiti, che dal -8 risalgono in un attimo al -1 con le conclusioni di Panzera e Gwathmey (31-30 al 24'). A scuotere le sue è Pastrello, ma ora il Geas è in ritmo, e di nuovo Panzera va a firmare il controsorpasso sul 33-34. È di nuovo una fase di botta e risposta, in cui è ancora un'ottima Pastrello (9 punti nella terza frazione) a permettere alle sue di presentarsi avanti anche al 30', sul 42-40.

Il prezioso lavoro a rimbalzo di Pilabere nel quarto finale consente qualche extra possesso con cui San Martino resta ancora avanti: Mitchell firma dalla lunetta il 46-42, e poi a Graves risponde Milazzo per il +5. Ma è ancora lunghissima: Trucco replica da fuori, e poi la stessa Graves impatta nuovamente sul 49 pari, entrando negli ultimi 4'. Ancora Pastrello e Milazzo, insieme a un libero di Kelley, restituiscono il +5 per affrontare l'ultimo minuto, ma Sesto San Giovanni non molla. È l'ex Gwathmey a firmare il -2, e dopo la girandola di liberi in cui il Fila non riesce a chiudere, la portoricana ha il pallone che a 3" dalla sirena trasforma nel canestro del 57-57, e obbliga tutti all'overtime.

All'overtime, nonostante la botta subita, le padrone di casa reagiscono e partono meglio trovando un 5-0 con Milazzo, autrice della sua quarta bomba. Si entra nell'ultimo minuto sul +6 e si inizia a pensare anche alla differenza canestri. La solita Gwathmey (10 punti fra quarto periodo e overtime) riporta per un attimo il doppio confronto a favore delle sue, col canestro del 65-61. Ma dall'altra parte Mitchell, fin lì poco in serata al tiro, sceglie il momento migliore per realizzare il suo unico canestro dal campo: è il piazzato del 67-61, quello che indirizza definitivamente il match. Anche perché dopo il timeout arriva un fallo in attacco, e il 2/2 di Russo dalla lunetta sigilla anche il capovolgimento della differenza canestri.

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari - Allianz Sesto San Giovanni 69-61 d1ts. Progressione Parziali: 15-13, 27-21, 42-40, 57-57.



Fila San Martino di Lupari: Kelley 17 (7/12, 0/2), Guarise 1 (0/1), Antonello ne, Filippi 4 (2/3, 0/3), Milazzo 17 (0/2, 4/7), Pilabere (0/1), Pastrello 16 (6/10, 0/3), Russo 6 (1/5, 0/2), Mitchell 8 (1/6), Arado ne, Peserico ne, Diakhoumpa ne. All. Serventi.

Allianz Sesto San Giovanni: Raca 6 (2/7, 0/3), Fietta 4 (0/3), Crudo 4 (2/5, 0/1), Merisio ne, Graves 7 (3/6), Panzera 9 (3/5, 1/2), Valli ne, Trucco 13 (3/6, 2/4), Ercoli, Gwathmey 18 (6/11, 0/2). All. Zanotti.