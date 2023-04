Serie A1, un’incredibile Allianz Geas non molla fino alla fine e raggiunge la semifinale

In un PalaNat decisamente gremito (tra l'altro nel parterre presente una delegazione dell'Olimpia Milano col coach Ettore Messina, Giuseppe Poeta e il GM Christos Stravropoulos) infatti è grande partita tra Allianz Geas e Banco di Sardegna Dinamo Sassari: festeggia il Geas che vince 83-77 e porta a casa la serie con Semifinali raggiunte.

Sassari, guidata da Holmes (23) e Makurat (17, con 9 assist e 6 rimbalzi), conduce nel quarto periodo, ma la ribaltano le triple di Gorini (19) e Holmes, poi Panzera e Trucco mantengono le distanze. Per le rossonere solito "martello" anche Moore, autrice di 22 punti con 7 rimbalzi e 4 assist: una vittoria preziosa, ottenuta tra l'altro senza la croata Begic.

La partita - L’inizio di gara è firmato Geas, con Trucco e Moore a fare la voce grossa per il 10-2 che dà subito un buon ritmo alle milanesi, costringendo coach Restivo al time-out dopo 4′ di gioco. Al rientro Sassari inizia a colpire dall’arco e coach Zanotti, nonostante il Geas riesca a tenere le distanze, si vede costretta a chiamare minuto per risolvere il problema Makurat. Nell’ultimo minuto e mezzo Sassari prova a chiudere l’area con la zona e un fallo e canestro di Holmes sigilla la prima frazione sul 23-20.

La ripresa delle ostilità vede Makurat continuare a trascinare Sassari e le sarde mettono la testa avanti dopo 2’30” dall’inizio del quarto. Con l’andare dei minuti la fisicità aumenta ed entrambe le squadre diventano più imprecise, ma l’Allianz trova nell’asse Gorini-Moore il proprio cavallo di battaglia per riconquistare il controllo della gara e andare all’intervallo lungo sul 41-36, con il tap-in di Holmes a firmare il +5.

Il secondo tempo porta l’iniziale sigillo del Banco di Sardegna con due bombe che impattano subito il risultato, ma Panzera e Moore ristabiliscono il vantaggio. Il time-out di coach Restivo porta nuova linfa alle sassaresi, che si rimettono in carreggiata con le iniziative di Holmes e Thomas che riportano le ospiti in parità a 2′ dalla fine della terza frazione. Sassari continua con la zona e sembra poter allungare, ma Gorini e la bomba di Holmes lasciano l’ultimo quarto a decidere la contesa iniziando dal 58 pari del 30′.

La quarta frazione è all’insegna dell’equilibrio: qualche errore dell’Allianz apre un piccolo break di Sassari, che respinge ogni tentativo di ricucire il divario, con due bombe di Holmes a segnare il +6 a 4′ dalla fine costringendo coach Zanotti al time-out. Al rientro il Geas cresce in difesa e Panzera e Gorini riportano le compagne a contatto, con quest’ultima a trovare il pareggio dall’arco a poco più di 1′ dalla fine, prima che sulla perdurante zona ospite sia la bomba di Holmes a regalare un nuovo vantaggio. Carangelo capitalizza solo due tre liberi sul fallo di Trucco e Panzera ne approfitta per tenere l’Allianz avanti, con la buona difesa successiva che porta alla bomba allo scadere di Trucco che chiude la contesa e manda Geas in semifinale.

“Sono molto orgogliosa di quello che le ragazze hanno buttato sul campo - dichiara Coach Zanotti al sito ufficiale del club a fine partita - perché come tante altre volte hanno dimostrato carattere uscendo dal momento di difficoltà quando potevamo crollare; siamo invece tornate sopra e poi abbiamo vinto la partita. Nei momenti peggiori si sono sempre compattate e ricordiamo che eravamo anche senza Ana Begic, e invece Valeria partendo dal quintetto ha dimostrato molta determinazione nel far bene il suo lavoro, ed è stata una grande vittoria di squadra. È un risultato storico, come squadra e anche per me come allenatrice: è un risultato che sognavamo ed è una grande emozione averlo raggiunto”

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 83 - 77 (23-20, 41-36, 58-58, 83-77)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 2 (1/5, 0/2), Moore* 22 (9/12 da 2), Begic NE, Arturi NE, Gorini* 19 (5/8, 2/3), Resemini NE, Bestagno, Tava, Trucco* 18 (4/12, 3/5), Panzera* 10 (4/7, 0/3), Ramon NE, Holmes* 12 (3/3, 2/9) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 26/47 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 36 10+26 (Panzera 8) - Assist: 20 (Moore 4) - Palle Recuperate: 10 (Holmes 4) - Palle Perse: 10 (Trucco 5)



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 2 (1/4, 0/1), Mazza NE, Carangelo* 15 (2/3, 3/7), Arioli NE, Gustavsson* 10 (5/7, 0/1), Makurat Anna* 17 (4/7, 3/8), Fara NE, Thomas* 7 (2/4 da 3), Holmes* 23 (5/11, 3/7), Ciavarella 3 (1/2 da 3) Allenatore: Restivo A.



Tiri da 2: 17/32 - Tiri da 3: 12/30 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 36 7+29 (Holmes 14) - Assist: 20 (Makurat 9) - Palle Recuperate: 5 (Carangelo 3) - Palle Perse: 16 (Holmes 6)



Arbitri: Masi A., Pecorella P., Lanciotti V.