Serie A1 Femminile, il Geas Sesto San Giovanni trova continuità: superata Broni per 73-68

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni supera di slancio la Costruzioni Italia Broni, si concede la seconda vittoria in sette giorni e si piazza, temporaneamente ed in condominio, al quinto posto della classifica della Serie A1 di basket femminile. Decisive per la vittoria delle ragazze di Coach Zanotti le prove sontuose della Graves, doppia doppia per lei, 12 punti e 14 rimbalzi, e Gwathmey, a referto con 20 punti. In doppia cifra anche Raca e Trucco.

La partita - Partono bene le rossonere che, al termine del primo quarto, sono avanti di +5, 21-16 il parziale. Nel secondo quarto Coach Castelli assesta meglio sul parquet le proprie ragazze ed il match sembra cambiare inerzia. Ma è un fuoco di paglia. Il Geas risponde colpo su colpo e nel finale allunga di nuovo aggiudicandosi la frazione per 19-14. Il tabellone del PalaNat, al minuto 20' recita 40-30 per le rossonere.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Broni prova a rientrare in partita. Si aggiudica la frazione 16-20 ed arriva agli ultimi 10' minuti di gioco con un distacco di -6. Nel quarto finale, il più intenso e combattuto del match, il Geas Sesto San Giovanni scatta subito fino a +9, 61-52 a 7'52'' dal termine.

Poi salgono in cattedra Krivacevic e Galbiati che riportano Broni sotto fino a -2, 61-59 a 3'21". Sesto San Giovanni allunga di nuovo fino a +5 ma le ospiti rientrano di nuovo in partite ed a 68 secondi dalla fine del match il punteggio è di 70-68.

Nel minuto finale le ragazze di Zanotti hanno una gestione palla praticamente perfetta. Panzera e Dotto mettono a segno i 3 punti che fissano il punteggio finale sul 73-68 ed il PalaNat fa festa.

Il tabellino ufficiale di Geas Sesto San Giovanni-Costruzioni Italia Broni 73-68. Parziali: 21-16; 19-14; 16-20; 17-18

Geas Sesto San Giovanni: Raca I. 10 Graves B. 12 Panzera I. 5 Trucco V. 14 Gwathmey J. 20 Dotto C. 4 Fietta E. ne Crudo S. 6 Valli L. ne Ercoli E. (C) 2

Costruzioni Italia Broni: Bestagno E. (C) 10 Albano C. 0 Galbiati V. 21 Dedic N. 17 Krivacevic T. 13 Zimbardo G. ne Repetto M. ne Mazza F. 3 Quintiero N. ne Fumagalli V. ne Masic M. 0 Bona S. 4