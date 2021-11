Colpo della Geas Sesto San Giovanni, da Vicenza arriva la play Elena Fietta

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni annuncia in una nota di stampa l’arrivo, a campionato già avviato, della playmaker veneta classe 1995 Elena Fietta. La play, che ha iniziato la stagione con la AS Vicenza squadra militante nel campionato di Serie A2, arriva con una forma contrattuale di sei mesi, contratto in scadenza al 30 maggio 2022.

In questa prima parte di stagione la nuova play rossonera ha una statistica di 7.5 punti, 4 rimbalzi e 4.8 assist. Nella sua carriera ha vestito la maglia di Vicenza, dal 2013 al 2016 per poi passare al Fila San Martino di Lupari per far ritorno nel club veneto.

Queste le prima parole in maglia Geas della Fietta rilasciate al sito ufficiale del club: “Sono felicissima e davvero emozionata di entrare a far parte della famiglia Geas".



E ancora: "Le sensazioni che ho sempre avuto da avversaria sono quelle di un palazzetto con una tifoseria molto calda e appassionata; di una società solida, ben organizzata e soprattutto con una mentalità vincente, e questa qualità è trasferita indubbiamente sul campo perché Geas si è sempre dimostrata una squadra che non molla mai, e i risultati ottenuti nel corso degli anni lo dimostrano".

"Sono anche contenta - conclude la play della Geas - poiché ritrovo delle compagne con cui ho già giocato e condiviso emozioni e grazie alle quali spero di inserirmi velocemente per dare tutto quello che posso. Ringrazio la società per l’opportunità: non vedo l’ora di vestire i colori rossoneri!”.

Ad accoglierla le parole di coach Cinzia Zanotti: “Si unisce al gruppo una giocatrice che sarà molto utile agli equilibri della squadra. Fietta è una giocatrice di grande energia, che a San martino ha sempre fatto bene: speriamo che possa integrarsi presto con il resto del gruppo. La aspettiamo!”.

Nella nota di stampa l’Allianz Geas tiene "a ringraziare Marco Florio, per la collaborazione e l’assistenza finalizzata a portare a termine l’operazione, e la società vicentina, per la disponibilità dimostrata nel lasciare immediatamente libera l’atleta".