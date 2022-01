Serie A1 femminile, il Geas si arrende alla corazzata Famila Schio: 72-76 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Sesto San Giovanni

Il Geas Sesto San Giovanni torna sul parquet dopo una pausa di dieci giorni dovuta al rinvio del match contro la E-Work Faenza e lo fa, per la quarta volta negli ultimi quattro incontri, contro una delle forze principali della Serie A1. Ironia della sorte, infatti, i rinvii hanno obbligato le rossonere ad incontrare in sequenza la Reyer Venezia, la Virtus Bologna, la Passalacqua Ragusa ed oggi il Famila Schio.

Purtroppo per le ragazze di Coach Zanotti è arrivato il terzo ko, un ko che però non ridimensiona il Geas come quinta forza del campionato. Le rossonere infatti giocano un match solido ma la distanza dalle scledensi è ancora ampia.

Il Famila Wuber Schio, di contro, conduce a larghi tratti con la doppia cifra di vantaggio frutto del lavoro della solita Sandrine Gruda, 18 punti per lei, ben coadiuvata dalla ex Crippa che chiude a 14 punti. Top scorer di serata la Raca che chiude il tabellino con 21 punti. Finisce 72-76 con il Famila Schio che mantiene l'imbattibilità in campionato.

La partita - Parte forte il Famila che al termine del primo quarto è avanti di +12, 11-23 il parziale. Nel secondo quarto la Zadotti assesta meglio sul parquet le proprie ragazze ed il match vive una fase di grande equilibrio,19-21 il parziale che manda le squadre negli spogliatoi sul 30-44.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si assiste alla frazione più equilibrata. Finisce 17-17 con il tabellone del PalaNat che al minuto 30' recita Geas 47, Famila 61. Nel quarto finale Schio tira pericolosamente i remi in barca e Sesto Giovanni recupera 10 dei 14 punti di scarto.

La frazione termina 25-15 ma il parziale è insufficiente per completare la rimonta. Finisce 72-76 e Schio vola altissima con dodici vittorie su dodici gare disputate.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Famila Wuber Schio 72 - 76. Progressione Parziali: 11-23, 30-44, 47-61, 72-76

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 8, Raca 21, Fietta 4, Crudo 7, Merisio ne, Graves 6, Panzera 2, Trucco 11, Ercoli 4, Gwathmey 9. Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/49 - Tiri da 3: 8/17 - Tiri Liberi: 12/13 - Rimbalzi: 33 6+27 (Gwathmey 6) - Assist: 14 (Crudo 3) - Palle Recuperate: 6 (Crudo 3) - Palle Perse: 7 (Raca 3)

Famila Wuber Schio: De Shields 10, Del Pero ne, Sottana 8, Gruda 18, Verona ne, Crippa 14, Andrè 3, Dotto 5, Keys 12, Laksa 6 Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/36 - Tiri da 3: 9/30 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 44 10+34 (Gruda 9) - Assist: 18 (Dotto 6) - Palle Recuperate: 1 (Dotto 1) - Palle Perse: 10 (De Shields 5)