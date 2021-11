Serie A1 Femminile, il Geas Sesto San Giovanni torna alla vittoria

Le rossonere di Sesto Giovanni, dopo la brutta battuta di arresto di domenica scorsa contro la Use Scotti Empoli, tornano alla vittoria e si guadagnano, con merito, quindici giorni di serenità. Al PalaCarzaniga, dopo un match combattutissimo, il Geas super il Fila per 64-59. Decisivi la grande serata di Jazmon Chameli Gwathmey che chiude il referto in doppia doppia, 20 punti e 10 rimbalzi per lei, ed il dominio sotto le plance di Bashaara Keyana Graves e Sara Crudo che raccolgono rispettivamente 12 e 10 rimbalzi.

La partita - Partono forte le ospiti che a 4:14 sono avanti di 7, 7-14 il parziale. Poi il Geas si assesta, macina punti e limita il passivo alla sirena dei 10 minuti sul 15-19. Nel secondo quarto la musica cambia. Coach Zadotti assesta le sue ragazze, Gwathmey, Graves e Crudo iniziano a macinare rimbalzi e punti e la frazione se la aggiudicano le rossonere per 19-13. Si va all'intervello lungo sul 34-32.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le Lupe giocano meglio, importante in questa fase l'apporto di Shae Kelley e Chelsea Mitchell, e prima recuperano lo svantaggio e poi allungano fino al 10-16 con cui si aggiudicano la frazione. Al minuto 30 il tabellone recita Allianz Geas Sesto San Giovanni 44, Fila San Martino di Lupari 48.

Nel quarto decisivo le padrone di casa cambiano passo in maniera decisiva e prima accorciano il distacco, poi a 2:06 si lasciano alle spalle le ospiti e negli ultimi 120 secondi consolidano il vantaggio andando a vincere per 64-59.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Fila San Martino di Lupari 64-59. Parziali: 15-19; 19-13; 10-16; 20-11

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto C. 12 Raca I. 4 Crudo S. 8 Graves B. 16 Gwathmey J. 20 Ramon G. ne Merisio F. ne Panzera I. 0 Trucco V. 4 Ercoli E. (C) 0

Fila San Martino di Lupari: Kelley S. 9 Filippi M. (C) 6 Pastrello S. 11 Russo F. 5 Mitchell C. 14 Panchina Peserico A. ne Guarise I. ne Diakhoumpa D. ne Milazzo I. 12 Pilabere K. 2 Varaldi S. 0 Arado A. ne