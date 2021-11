Serie A1 Femminile, la Geas perde in casa contro Lucca: al PalaNat termina 63-69

Squadra in casa

Squadra in casa Sesto San Giovanni

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni esce sconfitta dal PalaNat per mano di un'ottima Gesam Gas&Luce Lucca. Il match che riapre la Serie A1 di basket femminile, dopo la pausa per le nazionali, finisce 63-69 per le toscane, decisiva la parte centrale del match durante la quale le rossonere subiscono un passivo di 21 a 36. Uno scarto decisivo ai fini del risultato finale.

La partita - Partono bene le ragazze di Coach Zanotti che grazie all'ottima prestazione iniziale di Dotto, Raca e Gwathmey si portano avanti di 6 punti. La frazione termina 25-19.

Nel secondo quarto Lucca si assesta meglio sul parquet e mette in grande difficoltà la Geas. Decisivi in questa fase del match il lavoro sotto le plance della Kaczmarczyk e la mano calda della Dietrick. Il parziale della frazione recita 7-17, il primo tempo si chiude sul 32-36.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Geas reagisce e torna a battagliare da par suo. Il match diventa bellissimo e combattuto colpo su colpo. Le rossonere arrivano anche a -2 dalle ospiti che però, in finale di frazione, allungano di nuovo a +7. Al minuto 30' il tabellone del PalaNat recita Geas Sesto San Giovanni 46, Gesam Gas&Luce Lucca 53.

Il quarto finale è quello più bello in assoluto. Le ragazze di Zanotti recuperano quasi tutto lo svantaggio arrivando a 7:18 dalla fine sul 55-56. Poi Lucca scatta di nuovo in avanti e mette un solco che sembra incolmabile ma, a 1:46, le rossonere sono di nuovo ad un incollatura, 60-63. A decidere il match, nel minuto finale, ci pensano la Miccoli e la Natali fredde nei tiri liberi e nella gestione del possesso. Finisce 63-69 e Lucca fa festa

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca 63-69. Parziali 25-19; 7-17; 14-17; 17-16

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto C. 11 Raca I. 16 Crudo S. 2 Graves B. 16 Gwathmey J. 2 Fietta E. ne Ramon G. ne Merisio F. ne Panzera I. ne Valli L. ne Trucco V. 14 Ercoli E. (C) 2

Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca: Natali G. 9 Dietrick B. 17 Kaczmarczyk A. 16 Miccoli M. (C) 7 Wiese S. 10 Pellegrini D. ne Parmesani F. 2 Gianolla C. 4 Gilli C. 4 Frustaci S. 0