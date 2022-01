Serie A1 femminile, il Geas Sesto San Giovanni cade al PalaNat contro Ragusa: 53-66 il finale

Squadra in casa

Nella sfida della vigilia dell'Epifania della Techfind Serie A1 di basket femminile, la Passalacqua Eirene Ragusa torna alla vittoria superando al PalaNat di Sesto San Giovanni il Geas di Coach Zanotti.

Finisce 53-66 al termine di un match in equilibrio fino al minuto 30 e vinto dalle siciliane grazie ad un quarto finale nel quale piazzano un netto 12-21. Protagonista assoluta del match l'ala finlandese Awak Kuier che chiude il referto con una bella doppia doppia, frutto di 18 punti e 10 rimbalzi.

La partita - Prima parte del match molto equilibrata, in cui emergono due protagoniste, la Gwathmey per il Geas e la già citata Kuier per Ragusa. La prima frazione termina 15-20 mentre nella seconda le rossonere colmano il distacco accumulato e, grazie ad un parziale di 19-10, vanno al riposo lungo sul 34-30.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga l'equilibrio regna sovrano per tutta la prima parte del terzo quarto, poi Ragusa allunga e chiude la frazione sul 7-15. Al minuto 30' il tabellone del PalaNat recita Geas Sesto San Giovanni 41, Passalacqua Ragusa 45.

Nel quarto finale si va punto a punto fino al 49-49 al minuto 2:30. Poi Ragusa mostra tutta la sua esperienza nei possessi decisivi, firmando un parziale di 0-7 coi liberi di Santucci, scatenata nell'ultima frazione ed i canestri del duo Tagliamento e Kacerik. E' lo strappo decisivo.

A mettere la ciliegina sulla torta per le ospiti ci pensa ancora la Kuier che segna la tripla del 50-61. Nella fase finale del match le ospiti vanno in controllo, chiudono la frazione sul 12-21 ed il match sul 53-66.

Quello di Sesto San Giovanni è stato l'unico match giocato nella giornata. Dopo la serie di rinvii delle ultime 48 ore è saltata anche la gara tra Costruzioni Italia Broni e Umana Reyer Venezia.



Si dovrebbe tornare sui parquet nel fine settimana a cavallo tra l'8 ed il 9 gennaio ma è davvero difficile prevedere cosa accadrà nelle prossime ore.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Passalacqua Eirene Ragusa 53-66. Parziali: 15-20, 19-10; 7-15, 12-21



Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 7, Raca 11, Fietta ne, Crudo 2, Merisio ne, Graves 10, Panzera 3, Trucco 5, Ercoli, Gwathmey 15 Coach: Zanotti

Passalacqua Eirene Ragusa: Chessari, Romeo 3, Williams, Kacerik 6, Tagliamento 14, Bucchieri, Santucci 13, Taylor 8, Ostarello 4, Kuier 18 Coach: Recupido