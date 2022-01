Serie A1 femminile, mezza Use Empoli mette in difficoltà il Geas: le rossonere vincono 79-66

Sul parquet del PalaNat il Geas Sesto San Giovanni ha la meglio sulla Use Scotti Empoli per 79-66, ed è una vittoria che, probabilmente, era da mettere in conto considerando la numerosissime assenze nel roster biancorosso.

L'Use Rosa, infatti, decide di giocare nonostante cinque casi di Covid (Bocchetti, Narviciute, Baldelli, Lucchesini e Stoickhova) e si presenta in Lombardia con solo otto giocatrici accusando poi, nella terza frazione, anche l'infortunio di Williams che comunque stringe i denti e conclude i quaranta minuti.

Nonostante la situazione complessa, le biancorosse reggono a lungo il confronto con le rossonere ed escono dal campo a testa alta giocando la loro onesta partita.

La partita - Alla prima sirena siamo 17-10 per il Geas ed in avvio di secondo quarto la squadra di casa inizia con un parziale di 7-0 ma, dopo il timeout chiesto da coach Cioni, arrivano i primi canestri biancorossi con un gioco da 3 punti di Williams ed una bomba da lontanissimo di Rembisewska.

Sulla scena sale a quel punto Jeune che si mette praticamente a segnare da ogni angolo del campo firmando il vantaggio sul 27-29, servendo Williams per il 27-31 e mettendo poi a segno il 27-34, massimo vantaggio ospite. Il Geas poi rientro in partita ed all'intervallo siamo 36-36.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Williams ha di nuovo un problema alla caviglia e deve uscire dal campo. Il Geas, inevitabilmente, allunga nel punteggio (46-39) mentre la lunga americana, con Rembiszewska a tre falli, deve stringere i denti e, pur zoppicando, tornare in gioco. Manetti appoggia il 47-43 ed al minuto 30' il tabellone del PalaNat indica Geas 56, Use 51.

Nel quarto finale la solita Jeune mette il 56-54 ma a quel punto arriva un 12-0 per la padrone di casa che obbliga coach Cioni al timeout per provare a fermare, per quanto possibile, le avversarie. Williams e Ruffini per il 70-58 ma la fatica inizia inevitabilmente a farsi sentire sulle gambe e piano piano le ragazze di Coach Zanotti allungano in maniera definitiva vanno a vincere il match per 79-66.

Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Use Rosa Scotti Empoli: 79-66. Parziali: 17-10, 19-26, 20-15, 23-15

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 1, Raca 10, Fietta5, Ramon ne, Crudo 7, Merisio ne, Graves 13, Panzera 11, Valli, Trucco 6, Ercoli, Gwathmey 2. All. Zanotti (ass. Petitto/Gargantini)

Use Rosa Scotti Empoli: Jeune 31, Ruffini 4, Aramini, Williams 15, Ravelli 3, Manetti 2, Antonini, Rembiszewska 11. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)