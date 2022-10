Serie A1 femminile, Gaia Gorini regala la vittoria all'Allianz GEAS

Match incredibile quello del PalaNat tra l'ambiziosa Allianz GEAS Sesto San Giovanni e la quotata La Molisana Magnolia Campobasso.

Partita molto intensa con le rossonere che festeggiano la vittoria propiziata nel finale da una grande Gaia Gorini, 20 punti per lei. Campobasso, di contro, tiene bene la contesa con le americane Parks, 29 punti e Perry 20 a referto, sugli scudi. Ma le lombarde la spuntano nel finale potendo contare su maggior freschezza con il debutto delle straniere Moore e Holmes

La partita - Avvio scintillate di Campobasso che mette in difficoltà il Geas, +11 il parziale per rossoblu dopo 10 minuti. Poi un secondo ed un terzo quarto dove alcune amnesie molisane riportano in partita le ragazze di Coach Zanotti ed un ultimo quarto in cui, nel punto a punto finale, è premiata la maggiore lucidità di Allianz Geas Basket.

Per La Molisana Magnolia Basket non c'è nulla da fare vince l'Allianza Geas 76-75

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - La Molisana Magnolia Campobasso 76 - 75 (11-22, 31-34, 52-48, 76-75)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 14 (3/4, 2/3), Moore 10 (5/5 da 2), Begic* 9 (4/8, 0/1), Gorini 20 (5/7, 3/6), Holmes 1 (0/2 da 2), Leto NE, Bestagno* 8 (2/4, 1/2), Tava NE, Trucco* 9 (4/8, 0/2), Panzera* 5 (1/2, 0/3), Ramon NE Allenatore: Zanotti C. Tiri da 2: 24/40 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 37 11+26 (Begic 10) - Assist: 14 (Gorini 5) - Palle Recuperate: 12 (Panzera 5) - Palle Perse: 22 (Dotto 6)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Narviciute, Togliani 11 (1/4, 3/5), Kacerik*, Trimboli* 5 (0/1, 1/2), Giacchetti NE, Quinonez Mina 4 (2/5, 0/1), Milapie* 6 (3/4 da 2), Perry* 20 (2/4, 5/7), Battisodo, Nicolodi, Parks* 29 (8/12, 3/9), Vitali NE Allenatore: Sabatelli D. Tiri da 2: 16/31 - Tiri da 3: 12/28 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 27 8+19 (Perry 6) - Assist: 13 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 10 (Togliani 2) - Palle Perse: 17 (Trimboli 3) Arbitri: Gagno G., Marzulli M., Marconi A.