Serie A1 femminile, il GEAS non fa sconti: al Pala Leonessa è vittoria per 64-94

Non c'è storia nel derby lombardo tra Brescia e Sesto San Giovanni. La RMB Brixia Basket tiene un quarto, poi cede il passo all'Allianz Geas Sesto San Giovanni. Sul velluto la squadra ospite che chiude sul 64-94 guidata da Trucco (19), bene anche le americane Moore con 17 e Holmes con 15, che legittimano il successo con un 10-23 di parziale nel terzo periodo per la vittoria. Per Brescia 19 di Johnson, 13 per Zanardi con 6 assist.

La partita - Avvio pimpante di Brescia che, come aveva sottolineato in settimana coach Zanotti, si presenta alla contesa pronta a dar battaglia ad un’Allianz in crescita. Il Geas chiude avanti 20 a 26 il primo quarto, andando in crescendo nella seconda metà del periodo.

Sesto San Giovanni guadagna progressivamente fiducia e fluidità: Trucco è pressoché perfetta (saranno 14 con un solo errore al tiro dal campo a metà partita, 19 alla fine), Moore e Dotto seguono a ruota e anche Holmes inizia a prendere confidenza con le compagne.

Alla pausa lunga è 34 a 47 per Geas, che nei primi 5’ del quarto ha concesso appena due punti a Brescia, le cui sorti della serata dipendono dalla coppia Johnson-Valli. Nella ripresa non cambia la musica: Geas cerca armonia in attacco e automatismi in difesa, sfruttando al meglio l’occasione e mostrando costante concentrazione nonostante il gap continui ad ampliarsi.

Il punteggio ha poco da raccontare, ma bisogna riconoscere alle due squadre di aver onorato fino in fondo l’impegno: Brescia senza mai mollare, lottando su tutti i palloni; Geas cercando di coinvolgere tutte le ragazze in campo, distribuendo minuti e possessi.



Finirà con un ottimo 45% abbondante da oltre l’arco e ben 22 assist l’Allianz, netto anche il predominio a rimbalzo, che recita 45 catturati dalle rossonere a fronte dei 36 delle biancoblu di casa. Chiudiamo con una nota positiva in più: eccezion fatta per Tava, che vista l’esperienza siamo sicuri non ne avrà bisogno, tutte a segno le ragazze di coach Zanotti, con ben cinque in doppia-cifra (Dotto, Gorini, Moore, Holmes e Trucco).

“La difesa è il punto di partenza per vincere, ma sono anche contenta della serenità con cui ci siamo espresse in attacco - A fine partita questo il pensiero di coach Cinzia Zanotti - Mi fa piacere che le ragazze stiano prendendo consapevolezza del fatto che tutte possono giocare tanti minuti, poi sta a me farle ruotare nel migliore dei modi. Oggi 37 punti dalla panchina, grande continuità di gioco adattandoci alle diverse difese avversarie e, a parte gli ultimi cinque minuti, abbiamo sempre mostrato la giusta intensità e concentrazione”.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Allianz Geas Sesto San Giovanni 64 - 94 (20-26, 34-47, 44-70, 64-94)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 18 (3/8, 3/8), Tomasoni, Zanardi* 13 (4/9, 1/4), Molnar* 3 (1/3 da 3), De Cristofaro, Tempia, Pinardi 3 (0/1, 1/2), Scarsi 2 (1/4 da 2), Scalvini 5 (1/4, 1/2), Rainis 7 (3/4 da 2), Valli* 10 (3/5, 1/7), Miller Mccray* 3 (1/2, 0/1) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 36 14+22 (Miller Mccray 7) - Assist: 10 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 7 (Zanardi 3) - Palle Perse: 19 (Johnson 3)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 13 (1/5, 3/6), Moore* 17 (6/9 da 2), Begic* 7 (3/5, 0/2), Gorini* 10 (2/3, 2/4), Holmes* 15 (0/4, 5/7), Bestagno 2 (1/1, 0/4), Tava, Trucco 19 (4/4, 3/4), Panzera* 8 (2/6, 0/3), Ramon 3 (1/1 da 3) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 14/31 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 45 14+31 (Trucco 8) - Assist: 22 (Gorini 6) - Palle Recuperate: 12 (Holmes 3) - Palle Perse: 15 (Panzera 4) Arbitri: Pellicani N., Ferrara C., Marzo P.

IL VIDEO DELLE CONFERENZA STAMPA POST-PARTITA