Serie A1 femminile, l'Allianz Geas perde il derby con Crema al supplementare

Bellissima sfida quella del derby lombardo della 19° giornata di Serie A1 di basket femminile tra Parking Graf Crema ed Allianz Geas Sesto San Giovanni.

Al PalaCremonesi finisce 78-77 per le padrone di casa al termine di un tempo supplementare.

Partita thriller decisa dal recupero decisivo di Conte, determinante anche in attacco, 16 per lei, sul possesso finale per Geas. Determinante, in realtà, anche il canestro siglato da D'Alie per Crema per mandare al prolungamento il match.

Top scorer di serata l'ottima Kaba che piazza 18 punti a referto, per Geas molto bene Panzera e Begic che chiudono con 16 punti a testa ma insufficienti ad evitare il ko.

Il tabellino di Parking Graf Crema - Allianz Geas Sesto San Giovanni 78 - 77 (17-22, 39-39, 54-55, 68-68, 78-77) (d1ts)

PARKING GRAF CREMA: D'Alie* 14 (3/8, 2/5), Melchiori* 10 (2/3, 2/5), Nori, Conte 16 (2/8, 4/6), Kaba* 18 (8/14 da 2), Capoferri NE, Radaelli NE, Caccialanza NE, Severgnini NE, Rizzi, Dickey* 8 (2/6, 0/3), Meresz* 12 (5/9, 0/2) Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 22/48 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 38 8+30 (Dickey 9) - Assist: 9 (D'alie 6) - Palle Recuperate: 7 (Conte 5) - Palle Perse: 19 (D'alie 7) - Cinque Falli: Dickey

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 7 (1/3, 1/1), Moore* 11 (5/12, 0/1), Begic* 16 (6/10, 1/1), Arturi NE, Gorini* 4 (1/4, 0/2), Bestagno 2 (1/1, 0/1), Tava NE, Trucco 8 (1/2, 1/5), Panzera* 16 (3/7, 3/5), Holmes* 13 (0/1, 3/9) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/40 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 42 9+33 (Moore 8) - Assist: 8 (Panzera 4) - Palle Recuperate: 9 (Begic 2) - Palle Perse: 19 (Gorini 6) - Cinque Falli: Moore

Arbitri: Ferrara C., Attard M., Forni M.