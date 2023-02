Serie A1 femminile, l'Allianz Geas alla forza della Virtus Bologna: espugnato il PalaNat

Parte forte la Virtus Segafredo Bologna, e non si guarda più indietro nel match contro l'Allianz Geas Sesto San Giovanni. Finisce 53-71 con il risultato di fatto mai in discussione.

Le lombarde vanno presto sotto anche di 20 punti, poi la Virtus (che convoca Parker ma non la utilizza, infortunata) amministra con la solita Rupert, 16 punti con 4/7 da tre, sugli scudi. 13 punti della lunga USA Moore in casa Geas, per una sconfitta decisamente netta, sulla linea dei precedenti scontri con le Top 3 del campionato

La partita - Match che inizia subito con un colpo di scena, con Dotto, pressata da Dojkic, che commette fallo antisportivo: libero realizzato dalla serba. Geas si riprende subito, attaccando senza timore e imprimendo subito un grande ritmo alla partita portandosi sul 8-3 dopo 6′ minuti di gioco.

La tripla di Rupert scuote la Segafredo in fase offensiva ma è dietro che fatica a contenere gli attacchi molto efficaci di Geas: gli uno contro uno e i cambi sono le pietre su cui le granata stanno costruendo la propria partita.

Seppur non esprimendo la miglior versione, la Segafredo riesce comunque a restare in vantaggio grazie ad una Rupert da 14 punti in questo solo quarto, che trovata spesso libera da tre non perdona. Con i 5 punti consecutivi di Laksa, la Segafredo chiude avanti la prima frazione sul punteggio di 15-25.

La ripresa della Virtus è affidata a Pasa che taglia in due la difesa per un comodo appoggio, per essere seguita da Zandalsini da tre punti: parziale aperto di 2-25, con Begic ad interrompere la striscia dopo quasi 10′ minuti di digiuno per le Lombarde.

La tripla di Arturi permette a Geas di raggiungere quota 20 sul punteggio di 20-40: complicato l’approccio delle padrone di casa a cavallo tra il primo e il secondo quarto dove hanno visto scavare il divario da parte di Cinili e compagne.

L’Allianz sembra ritrovare un barlume di lucidità in fase offensiva, ma in difesa continua a concedere tanto spazio e sui ribaltamenti fatica a reagire con prontezza. Il parziale si chiude sul punteggio di 24-50 dopo la tripla allo scadere di Cinili.

Moore inaugura il secondo tempo con una tripla dal vertice alto, seguita subito da Dotto in penetrazione: è una Allianz decisa e tenace quella che approccia la seconda metà di gara mettendo sul parquet quella concentrazione mancata nella prima parte.

Parziale di 7-0 per le padrone di casa, interrotto da Zandalasini che dopo 3′ minuti sblocca la Segafredo dalla lunetta ma senza riuscire a dare la scossa necessaria: con soli 4′ minuti sul cronometro la Virtus può contare solo sui liberi di Zandlasini e una penetrazione di Dojkic come propria produzione offensiva, decisamente scarna in questo parziale. Il terzo parziale si chiude sul 36-60.

L’ultimo parziale, per decidere la partita, riconsegna una Virtus ancora poco decisiva in attacco e meno concentrata in difesa. Barberis spezza il digiuno che durava da 4′ minuti in questo primo quarto, a cui risponde Holmes sempre da tre punti, mantenendo il divario sempre sulle 20 lunghezze di vantaggio per le Vu nere. Punteggio finale che cambia di poco con la Segafredo che si impone 53-71.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 53 - 71 (15-25, 24-50, 36-60, 53-71)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C.* 6 (3/5, 0/1), Moore* 13 (4/10, 1/1), Begic* 4 (2/7, 0/2), Arturi 3 (0/1, 1/1), Gorini* 5 (1/6, 1/3), Resemini NE, Bestagno 2 (1/4 da 2), Tava 2 (1/2 da 2), Trucco 2 (1/5, 0/2), Panzera* 11 (4/8, 1/2), Holmes 5 (1/9, 1/2) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/57 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 2/2 - Rimbalzi: 50 19+31 (Moore 14) - Assist: 12 (Trucco 3) - Palle Recuperate: 10 (Begic 2) - Palle Perse: 19 (Dotto C. 5)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa 5 (1/3 da 2), Rupert* 16 (1/3, 4/7), Barberis 3 (1/2 da 3), Dojkic* 5 (2/4, 0/5), Andre' 8 (3/3 da 2), Zandalasini* 11 (3/5 da 3), Orsili 9 (3/4, 1/2), Parker NE, Laksa* 11 (1/5, 3/7), Cinili* 3 (0/1, 1/2) Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 11/25 - Tiri da 3: 13/33 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 34 5+29 (Laksa 7) - Assist: 14 (Zandalasini 4) - Palle Recuperate: 12 (Pasa 4) - Palle Perse: 14 (Dojkic 4) Arbitri: Giovannetti G., Mottola C., Mura E.