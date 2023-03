Serie A1 femminile, grande prestazione per l'Allianz Geas che si impone sulla Dinamo Sassari

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni ottiene una grande vittoria casalinga ai danni del Banco di Sardegna Dinamo Sassari con il punteggio di 83-49. Una partita che le padrone di casa hanno condotto con autorità mantenendo le sassaresi sempre a distanza di sicurezza.

Per Geas in doppia cifra Moore (18 punti), Trucco (12), Pannerà (12) e Holmes (12), le prime due addirittura in doppia doppia

La partita - Il Geas parte forte con Moore e vuole mettere in grande difficoltà Sassari dentro l’area, la squadra di Zanotti gioca un grande primo quarto offensivo, 12/18 dal campo, il Banco va sotto 14-7, recupera con Gustavsson ma in chiusura di primo quarto anche Bestagno ha impatto sul match (27-21)

Secondo quarto disastroso per Sassari che segna solo 4 punti in 8 minuti, il Geas piazza un micidiale break di 21-4, Moore è in grande serata, Trucco domina dentro l’area, tre triple di Panzera aprono la forbice (45-25). Il 2/13 da 3 punti non aiuta la squadra di Restivo che sembra scarica e stanca mentalmente. Sesto San Giovanni non molla la presta, il Banco è con le spalle al muro, l’intervallo suona come il gong con il Geas che ha le mani sulla partita (50-28).

Ancora in salita il 3° quarto della Dinamo che non riesce a segnare un canestro per quasi 5 minuti, il Geas doppia il Banco sul 56-28 e controlla la partita nonostante segnali di orgoglio da parte della squadra di Restivo. Al 30’ le lombarde conducono largamente 66-36 grazie al 56% dal campo con il 29% della Dinamo che ha 13 perse e 2/18 da 3 punti. In due quarti Sassari segna solo 15 punti e non ha le forze per provare a recuperare.

Nell’ultimo quarto Restivo cerca di gestire anche le forze visto il turno infrasettimanale previsto per l’8 marzo. Spazio anche per Ciavarella e Toffolo con molti minuti sul parquet, Sesto controlla la partita agevolmente e batte nettamente 83-49 la Dinamo, che ha retto 10’ prima di cedere al grande break delle lombarde nel 2° quarto.

Sassari rimane ancora saldamente al 4° posto della classifica con 6 punti di vantaggio proprio sulla squadra di Zanotti che però ha ribaltato la differenza canestri dell’andata in caso di eventuale arrivo a pari punti.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 83 - 49 (27-21, 50-28, 66-36, 83-49)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 2 (1/3, 0/1), Moore* 18 (9/14 da 2), Begic* 8 (3/4 da 2), Arturi, Gorini* 6 (3/8 da 2), Resemini NE, Bestagno* 9 (3/5, 1/2), Tava 4 (2/4 da 2), Trucco 12 (4/7, 1/4), Panzera 12 (0/3, 4/6), Ramon NE, Holmes* 12 (3/3, 2/4) Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 28/51 - Tiri da 3: 8/17 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 44 12+32 (Trucco 13) - Assist: 18 (Panzera 5) - Palle Recuperate: 11 (Trucco 3) - Palle Perse: 14 (Trucco 3) - Cinque Falli: Begic

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 2 (1/2, 0/1), Mazza, Carangelo* 10 (2/5 da 3), Arioli NE, Gustavsson* 10 (3/12, 0/2), Makurat Anna* 2 (1/2, 0/5), Thomas* 2 (1/2, 0/2), Martinez NE, Holmes* 14 (6/13, 0/4), Ciavarella 9 (3/4 da 3) Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 12/32 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 29 9+20 (Gustavsson 8) - Assist: 10 (Holmes 4) - Palle Recuperate: 9 (Holmes 3) - Palle Perse: 17 (Holmes 5) Arbitri: Radaelli R., Tallon U., Servillo F.