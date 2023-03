Serie A1, l'Allianz Geas passa a Faenza dopo l'overtime e consolida il quinto posto

Squadra in casa

Si chiude all'overtime l'emozionante match, valido per la 23° giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile, tra Allianz Geas Sesto San Giovanni ed E-Work Faenza.

Al PalaBubani vince la squadra ospite con un rocambolesco 73-82. Dopo il botta e risposta con Moore protagonista per le rossonere, pareggia Moroni mandandola al supplementare per le romagnole.

Nel prolungamento Gorini e Begic firmano il +6 e la squadra lombarda che non si guarda più indietro. Espulsione durante l'overtime per coach Simona Ballardini in casa faentina.

Con questa vittoria l'Allianz Geas consolida il quinto posto in graduatoria con quattro punti di vantaggio su La Molisana Magnolia Campobasso mentre la squadra romagnola vede spalancarsi la concretissima possibilità di dover giocare per il secondo anno consecutivo il playout per mantenere la categoria.

Il tabellino di E-Work Faenza - Allianz Geas Sesto San Giovanni 73 - 82 d1ts (26-17, 45-37, 56-54, 70-70, 73-82)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 2 (1/1, 0/1), Kunaiyi-Akpanah* 7 (3/7 da 2), Moroni 11 (4/6, 1/7), Cupido* 5 (0/4, 1/2), Policari 14 (2/6, 2/5), Georgieva NE, Hinriksdottir 13 (2/6, 3/6), Baldi* 2 (1/2, 0/1), Egwoh, Davis* 15 (4/6, 1/3), Campisano 4 (2/3, 0/3) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 34 11+23 (Kunaiyi-Akpanah 20) - Assist: 14 (Davis 4) - Palle Recuperate: 12 (Davis 4) - Palle Perse: 18 (Squadra 3) - Cinque Falli: Policari

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 7 (1/2, 1/4), Moore* 25 (10/13, 1/1), Begic* 15 (6/8, 0/1), Arturi NE, Gorini* 11 (3/6, 1/2), Bestagno*, Tava NE, Trucco 6 (2/3, 0/1), Panzera 10 (1/2, 1/4), Holmes* 8 (1/4, 2/6) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/38 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 40 7+33 (Moore 8) - Assist: 18 (Begic 4) - Palle Recuperate: 7 (Bestagno 3) - Palle Perse: 20 (Gorini 4) - Cinque Falli: Dotto C. Arbitri: Pazzaglia J., Morassutti A., Lanciotti V.