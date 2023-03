Serie A1 femminile, Venezia passa al Pala Nat: l’Allianz Geas chiude al quinto posto

L’ultima di regular season sorride alla Reyer Venezia di coach Mazzon, che al Pala Nat passa contro un Geas privo di due giocatrici importanti come Panzera e Begic, ma capace di lottare per 35’ quasi alla pari delle orogranata. Finisce 51 a 67 per la Reyer, che conferma il terzo posto. Quinta piazza, invece, per il Geas.

Primo tempo fatto di strappi in cui Venezia prevale. Le orogranata mettono la freccia con un 2-8 iniziale che costringe al timeout coach Zanotti. I problemi offensivi dell’Allianz proseguono e Venezia, con rotazioni ampie e intensità alta, riesce a chiudere avanti 7 a 18 alla pausa lunga.

Nel secondo periodo Venezia alza leggermente il piede dall’acceleratore, la zona schierata dal Geas funziona e il gap si assottiglia, tanto da costringere al timeout coach Mazzon. Villa sblocca la Reyer, che pur qualche difficoltà chiude avanti il primo tempo, sul 25 a 31. Nella terza frazione il Geas prosegue la rimonta, completata con il canestro di Trucco e una solida difesa che forza a percentuali bassissime la Reyer.

Pan sblocca le ospiti, che con Shepard riprendono il controllo del gioco e del punteggio. Nell’ultimo quarto la Reyer tocca nuovamente il -5 per poi perdere lucidità ed energie: Venezia mette il turbo e chiude i conti sul 51 a 67.

Per l’Allianz i playoff si disputeranno contro Sassari. Gara uno è fissata per il 7 aprile, sul parquet della Dinamo, mentre l’appuntamento casalingo è previsto per martedì 11.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Umana Reyer Venezia 51 - 67 (7-18, 25-31, 39-47, 51-67)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C., Moore* 23 (11/15, 0/1), Begic NE, Arturi 1 (0/1 da 3), Gorini* 9 (2/9, 0/3), Resemini NE, Bestagno* 2 (1/4 da 2), Tava, Trucco* 6 (3/3, 0/1), Panzera NE, Ramon NE, Holmes* 10 (2/8, 2/7) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 2/13 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 36 10+26 (Moore 8) - Assist: 14 (Dotto C. 3) - Palle Recuperate: 4 (Moore 1) - Palle Perse: 16 (Moore 5)



UMANA REYER VENEZIA: Villa M. 7 (2/5, 1/2), Delaere 7 (2/2, 1/3), Pan* 3 (0/2, 1/5), Cubaj 4 (2/3 da 2), Madera 2 (1/4, 0/1), Yasuma* 4 (2/2, 0/1), Fassina* 12 (3/3, 2/5), Santucci 6 (3/4, 0/1), Shepard 13 (4/9, 0/1), Kuier* 6 (2/7, 0/2), Nicolodi* 3 (1/3 da 2) Allenatore: Mazzon A.



Tiri da 2: 22/44 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 39 14+25 (Shepard 8) - Assist: 14 (Santucci 5) - Palle Recuperate: 6 (Yasuma 3) - Palle Perse: 6 (Squadra 1)

Arbitri: Cappello C., Servillo F., Marconi A.