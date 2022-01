Serie A1 femminile, serata amara per il Geas: il derby lombardo lo vince il Limonta Costa Masnaga

Squadra in casa

Squadra in casa Limonta Costa Masnaga

Le ragazze di Coach Zanotti vivono una serata da incubo e dopo essere state avanti, anche di 15 punti, perdono il derby lombardo di Serie A1 contro il Limonta Costa Masnaga. Alla Palestra Comunale di Via Verdi le rossonere conducono in maniera salda per metà gara ma cedono nel quarto decisivo, 76-74 il finale, grazie ad un canestro del gioiello di casa Matilde Villa a 6 secondi dalla fine.

Ma è Laura Spreafico la protagonista assoluta della serata che con i suoi 31 punti all'attivo ha letteralmente sbriciolato la difesa del Geas, punti contro i quali non ha potuto nulla nemmeno la sontuosa doppia doppia della Graves, 22 punti e 14 rimbalzi per lei.

Con questa vittoria il Basket Costa si stacca dalla zona calda della classifica e si piazza al decimo posto con 10 punti a due sole lunghezze dalla rossonere ottave a 12 punti.

La partita - Parte forte la squadra di Coach Zanotti che al termine del primo quarto è avanti di +7, 12-19 il parziale. Nel secondo quarto il Geas allarga il divario aggiungendo 8 punti ai 7 già all'attivo. La frazione termine 16-24 per un dato complessivo di 28-43 al termine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Seletti impone alle sua ragazze il cambio di passo ed inizia una rimonta clamorosa. Il terzo quarto termina 23-15 per il Limonta Costa Masnaga e con 10 minuti da giocare il tabellone di Via Verdi recita Limonta Costa Masnaga 51, Geas Sesto San Giovanni 58.

Il quarto finale è battaglia vera. Dopo 3:20 le pantere agganciano il Geas sul 62-62. Poi il Limonta scappa via fino al +6, 70-64 con 3:40 da giocare. Ma il Geas reagisce e torna sotto fino al 74-74 ad 1:09 dal termine.

Nel minuto finale la Basket Costa è più fredda nella gestione palla dei momenti decisivi mentre Il Geas sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare. La svolta del match arriva grazie ad un canestro di Matilde Villa a 6 secondi, canestro che vale il 76-74. L'assalto finale della Gwathmey si infrange sul ferro e la pantere possono fare festa.

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga-Geas Sesto San Giovanni 76-74. Parziali: 12-19; 16-24; 23-15; 25-16

Limonta Costa Masnaga: Spreafico L. 31 Villa E. 2 Villa M. 17 Jablonowski L. (C) 7 Allievi V. 10 Osazuwa C. 2 Caloro B. 3 Balossi G. ne Vaughn M. 4 Labanca M. ne

Geas Sesto San Giovanni: Dotto C. 4 Raca I. 0 Graves B. 22 Trucco V. 19 Gwathmey J. 12 Fietta E. 0 Crudo S. 6 Merisio F. ne Panzera I. 9 Ercoli E. (C) 2