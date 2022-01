Serie A1 femminile, il Geas Sesto San Giovanni apre il 2022 contro la Passalacqua Ragusa

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni torna sul parquet del PalaNat per la prima volta dalla gara del 5 dicembre contro la Costruzioni Italia Broni e dopo i rinvii delle gare del 23 dicembre contro La Magnolia Campobasso e di Capodanno contro la Dinamo Sassari.

Avversaria di turno la Passalacqua Ragusa nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. Si gioca mercoledì 5 gennaio, palla a due alle ore 20.30. Sesto San Giovanni, con all’attivo 11 gare disputate, al momento è settima in classifica con 12 punti e nell’ultimo incontro giocato ha vinto alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna per 60-53 dopo un overtime.

Ragusa è quinta con 14 punti nonostante sia scesa solo 10 volte in campo in questa stagione, di recente hanno visto rinviare due partite, con la Akronos Moncalieri e contro la Use Scotti Empoli, mentre quattro giornate fa hanno vinto a Faenza 78-66.

Nel gara di andata giocata durante l’Opening Day di Moncalieri, ha vinto Ragusa 75-43, in una gara molto negativa per il Geas. Nella gara di mercoledì le ragazze di coach Cinzia Zanotti si troveranno di fronte una squadra diversa da quella affrontata a inizio ottobre.

Il gruppo allenato da coach Recupido, già privo del neo-acquisto da Costa Martina Spinelli, infortunatasi in estate con la nazionale Under 19, ora è privo anche della statunitense Ruth Hebard, infortunata all’esordio contro Bologna, di Chiara Consolini, che ha subìto la rottura del legamento del ginocchio sinistro dopo il match con Campobasso, e della pivot slovacca Marie Ruzickova, partita dopo il termine del contratto.

Per rimediare alle tante defezioni, la società iblea ha provveduto all’aggiunta, fino a fine gennaio, del centro Usa classe 1993 Sherise Williams, proveniente da Moncalieri, con cui in 8 gare ha prodotto 8.8 punti e 7.3 rimbalzi.

Oltre che su questa, la Passalacqua potrà contare su un insieme di giocatrici molto talentuose, come la play-guardia italo-australiana del 1989 Nicole Romeo (13.6 punti, con il 43% da tre, e 2.3 assist), l’ala americana nata nel 1991 Asia Taylor (15.6 punti e 6.7 rimbalzi), la lunga di origine egiziana e passaporto finlandese del 2001, seconda scelta assoluta all’ultimo draft Wnba, Awak Kuier (15.8 punti e 8.7 rimbalzi), la play del 1997 Mariella Santucci (7.3 punti, 4.2 rimbalzi e 4.1 assist – sesta nella voce in A1), la lunga classe ’91 Samantha Ostarello (4.4 punti e 4 rimbalzi) e le due esterne ex geassine, entrambe del 1996, Marzia Tagliamento (10.5 punti e 2.3 assist) e Martina Kacerik (4.4 punti e 2.9 assist).

“Quella con Ragusa è una partita da giocare con molta attenzione in difesa e con energia - dichiara Coach Zanotti al sito ufficiale del club - Affrontiamo una squadra con tante giocatrici talentuose e con punti nelle mani: sarà importante riuscire a fermare i loro slanci energici in transizione. Dopo due gare rinviate, abbiamo voglia di scendere in campo; spero che tutte le ragazze indirizzino l’incontro nel modo giusto fin dall’inizio”.