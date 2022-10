Serie A1 femminile, l'Allianz GEAS apre il campionato con una vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Sesto San Giovanni

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni apre con una sudatissima vittoria la stagione 2022-2023 di Serie A1 di Basket femminile. Battuta sul campo del Pala Cus di Cagliari nell'Opening Day della stagione la Akronos Libertasa Moncalieri di coach Marco Spanu.

Due punti che danno morale e consapevolezza alle rossonere, “Devo fare i complimenti alle ragazze perché sono state strepitose – le parole di coach Zanotti al sito ufficiale del club a fine gara - Hanno fatto tutto quello che avevo chiesto, lottando sulle palle vaganti, limitando il più possibile Moncalieri a rimbalzo".

E ancora: "Siamo andate in difficoltà sulla zona, ma mi assumo la responsabilità di questo perché ci avevamo lavorato poco. Hanno avuto poche basi tecniche per poterla attaccare al meglio, ma la reazione di nervi è stata da vera squadra. Questo è l’atteggiamento che dovremo avere lungo l’arco di tutta la stagione, anche quando rientreranno le americane, perché così tutte possono avere spazio“.

La partita - L'avvio è all’insegna dell’equilibrio, con Trucco e Tagliamento ad andare per prime a referto. Equilibrio che si trascina per tutto il quarto, fino al +3 di Geas che chiude il parziale.

Nel secondo quarto le lombarde forzano con successo il primo allungo significativo della partita, prima con la tripla di Bestagno e poi con Begic e Trucco dal pitturato. E’ proprio quest’ultima, insieme alla compagna di reparto Panzera, la più difficile da arginare per la difesa gialloblù sotto canestro. Per lei a fine incontro: 15 punti e 15 rimbalzi. Moncalieri dall’altra parte crea buone soluzioni, ma fatica a trovare il fondo della retina, in particolare dalla lunga distanza (2-14 a fine partita).

All’intervallo è sotto 32-20. Dopo i 18 punti concessi nel secondo quarto, coach Spanu cambia le carte in difesa e con qualche passaggio a zona limita Geas ad appena 7 punti a referto nei 10’. Se in difesa l’Akronos sorride, in attacco continua a zoppicare.

Chelsea Mitchell è l’unica a prendersi la squadra sulle spalle e con 8 punti consecutivi tiene a galla Moncalieri sul -11. Nei primi 5 minuti dell’ultimo quarto si vede il miglior basket dell’Akronos di tutta la partita: 12-0 di parziale e Moncalieri in vantaggio sul 42-39.

Geas si riprende con Trucco e Panzera, mentre dall’altra parte Landi firma il nuovo allungo Akronos per il 45-43 a 3’ dalla fine. Poi, il buio. Il finale dice infatti solo Geas, con Dotto e Begic a decidere il primo match della stagione. Altro 12-0 di parziale e Sesto San Giovanni che vola sul +9.

Il tabellino di Allianz GEAS Sesto San Giovanni-Akronos Libertas Moncalieri 54-45 Parziali (14-11; 18-7; 7-10; 15-15)

Allianz GEAS Sesto San Giovanni: Dotto 8, Begic 15, Bestagno 3, Trucco 15, Panzera 9, Gorini 2, Leto NE, Resemini NE, Tava 2, Ramon NE. All Zanotti

Akronos Libertas Moncalieri: Tagliamento 4, Sagerer 5, Reggiani 3, Westbeld 6, Mitchell 20, Cordona 4, Landi 3, Katshitshi, Nicora NE, Jakpa NE, Giacomelli. All Spanu